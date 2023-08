Jak wynika z listy sprzętu opublikowanej przez Pentagon, w ramach nowego, 44. pakietu uzbrojenia, siły USA przekażą Ukrainie m.in. dodatkowe rakiety do systemu obrony powietrznej Patriot, amunicję do systemu artylerii rakietowej HIMARS, a także amunicję czołgową i artyleryjską, sprzęt do rozminowywania, rakiety przeciwpancerne TOW i Javelin, pojazdy techniczne i cysterny, broń ręczną i części zamienne.

"Każdego dnia Rosja zabija ukraińskich cywilów i niszczy cywilną infrastrukturę, jednocześnie używając głodu jako broni i przyczyniając się do braku bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie poprzez destrukcję cywilnych portów i infrastruktury zbożowej Ukrainy" - powiedział szef dyplomacji USA Antony Blinken w oświadczeniu. Zapowiedział, że USA będą kontynuowały wysyłanie Ukrainie broni, dopóki Rosja nie zakończy swojej agresji.

Od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę USA ogłosiły dotąd 44 transze uzbrojenia warte łącznie ok. 43,2 mld dolarów. Poniedziałkowy pakiet jest pierwszym wykorzystującym środki pochodzące z błędu księgowego Pentagonu, który przeszacował wcześniej przekazane uzbrojenie na kwotę ponad 6 mld dolarów.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński