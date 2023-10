USS Eisenhower

Jak powiedział podczas briefingu w Białym Domu Kirby, USS Eisenhower i grupa okrętów uda się w region Morza Śródziemnego w ramach planowanych wcześniej manewrów, ale dzięki temu będzie w stanie, gdy zajdzie taka potrzeba, wesprzeć grupę lotniskowcową USS Gerald Ford, która w środę dotarła do regionu, by odstraszyć wrogów Izraela przed dołączaniem się do konfliktu.

Kirby zaznaczył jednocześnie, że mimo "niepokojących" ataków rakietowych z Libanu na północny Izrael jak dotąd nie ma sygnałów, by do wojny Izraela z palestyńskim Hamasem przyłączyli się inni aktorzy tacy jak Hezbollah.

Palestyńscy cywile w Strefie Gazy

Rzecznik odniósł się też do losu palestyńskich cywilów w bombardowanej przez Izrael Strefie Gazy. Jak powiedział, władze Stanów Zjednoczonych popierają pomysł utworzenia korytarzy humanitarnych, by pozwolić na opuszczenie strefy wojennej przez mieszkańców i prowadzą w tej sprawie rozmowy. Zapewnił też, że USA będą kontynuować pomoc humanitarną dla Palestyńczyków, bo "oni nic złego nie zrobili" i nie mają nic wspólnego z Hamasem.

Pytany, czy ogłoszone przez Izrael oblężenie Strefy Gazy i odcięcie jej dostaw wody, żywności, prądu i gazu jest zgodne z prawem międzynarodowym, Kirby odmówił odpowiedzi. Zaznaczył jednak, że Ameryce zależy, by maksymalnie ograniczyć ofiary cywilne.

Bilans amerykańskich ofiar

Przedstawiciel Białego Domu potwierdził wcześniejsze doniesienia, że bilans amerykańskich ofiar obecnego konfliktu to 22 osoby, jednak nie był w stanie potwierdzić, że wszystkie z nich zginęły w wyniku ataków Hamasu w Izraelu. Dodał, że 17 osób pozostaje zaginionych, zaś liczba znanych obywateli USA porwanych przez Hamas jako zakładników jest "bardzo, bardzo niewielka, mniej niż garstka".

Wsparcie USA dla Izraela

Pytany, na ile administracja USA może wspomagać Izrael wojskowo bez dodatkowych środków uchwalonych przez Kongres, Kirby stwierdził, że zależy to od stopnia wykorzystywania zapasów. Zaznaczył jednak, że trwają rozmowy z kongresmenami na temat zapewnienia dodatkowych długoterminowych środków na wsparcie zarówno Izraela, jak i Ukrainy. Dodał, że zwłaszcza w przypadku pomocy dla Ukrainy dostępne środki są bliskie wyczerpania.

Pakiet pomocy dla Ukrainy

W środę Pentagon ogłosił kolejny, 48. pakiet sprzętu wojskowego dla Ukrainy o wartości 200 mln dolarów. Znalazła się w nim m.in. amunicja do systemów obrony powietrznej, systemy przeciwdronowe i sprzęt do walki radioelektronicznej, a także pociski przeciwpancerne.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)