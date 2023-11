Bombowiec B-21 Raider Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych odbył w piątek swój pierwszy lot, co stanowi kolejny krok na drodze do wprowadzenia na uzbrojenie nowej floty bombowców dalekiego zasięgu, zdolnych do przenoszenia broni nuklearnej - poinformowała w sobotę agencja Reutera. Producentem tych samolotów jest koncern Northrop Grumman.