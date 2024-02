Spotkanie zbiega się z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO - zaznaczono w komunikacie Białego Domu. Zapowiedziano, że na spotkaniu 12 marca przywódcy USA i Polski wspólnie skonsultują się przed lipcowym szczytem NATO w Waszyngtonie.

Do informacji o spotkaniu odniósł się następnie we wpisie na platformie X prezydent Andrzej Duda. "Wspólna wizyta prezydenta i premiera w Waszyngtonie w rocznicę wejścia Polski do NATO pokazuje, że sojusz polsko-amerykański jest i będzie silny bez względu na to, kto rządzi w obu krajach" - napisał.

Reklama

"Polska, wydając 4 proc. PKB na obronność, jest wiarygodnym sojusznikiem i wzorem dla innych państw Sojuszu" - dodał prezydent.