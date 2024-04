Ukraina w marcu otrzymała partię amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu ATACMS

Prezydent Biden w tajemnicy przed własnym Kongresem zadecydował w marcu o przekazaniu Ukrainie pocisków rakietowych ATACMS. Stały się one kluczową częścią ukraińskiej obrony- użyto je m.in. do ostatnich do ataków na cele rosyjskie na Krymie i w Berdiańsku.