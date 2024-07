Sondaże wyborcze w USA

Według jednego ze źródeł, prezydent odparł, że widział sondaż, który pokazuje, że może wygrać. Drugie źródło poinformowało, że Biden zareagował defensywnie. W pewnym momencie Pelosi poprosiła do telefonu doradcę Bidena, Mike’a Donilona, by omówił z nim dane.

Reklama

Jest to druga znana rozmowa Pelosi z Bidenem od jego nieudanej telewizyjnej debaty przedwyborczej z Trumpem z 27 czerwca. Według jednego ze źródeł do rozmowy doszło w ciągu ostatniego tygodnia. Pierwsza odbyła się na początku lipca.

Pelosi namawia Bidena do rezygnacji

Reklama

Żadne ze źródeł nie podało, czy Pelosi powiedziała Bidenowi podczas tej rozmowy, że jej zdaniem powinien wycofać się z wyborów prezydenckich.

Po debacie Biden-Trump Pelosi przez kilka tygodni wysłuchiwała zastrzeżeń i obaw swoich kolegów. Podczas wywiadu w zeszłym tygodniu oznajmiła: „To do prezydenta należy decyzja, czy będzie kandydować. Wszyscy zachęcamy go, by ją podjął, bo jest coraz mniej czasu”.

Przedstawiciel Białego Domu Andrew Bates nie odniósł się do prośby CNN o podanie szczegółów na temat rozmowy Pelosi z Bidenem. „Prezydent Biden jest kandydatem partii. Zamierza wygrać i nie może się doczekać współpracy z Demokratami w Kongresie, by zrealizować swój 100-dniowy program pomocy pracującym rodzinom” – oznajmił. (PAP)