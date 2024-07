Problemy obejmują płatności od chińskich do rosyjskich kontrahentów. Dotyczą nie tylko surowców (choćby metali) i rolnictwa, ale także innych branż. Rosyjskie Stowarzyszenie Dealerów Samochodowych (ROAD) ostrzegło w zeszłym tygodniu, że import pojazdów i części samochodowych z Chin, będących teraz głównym dostawcą dla tej rosyjskiej branży, może zostać wstrzymany z powodu problemów z rozliczeniami.

Chodzi o wtórne sankcje powiązane z rozszerzeniem definicji rosyjskiej "bezy militarno-przemysłowej". Celem USA jest utrudnienie importu do Rosję produktów, które są następnie wykorzystywane do celów wojskowych czy okołowojskowych. Sankcje wtórne to sankcje, którymi zostają objęte państwa trzecie, które nie podporządkowują się sankcjom nałożonym na adresata. W tym przypadku są wymierzone w płatności z udziałem chińskich podmiotów.

Coraz większa izolacja rosyjskiej gospodarki

Surowce sankcje nałożone przez zachodnie kraje na Rosję zaczynają zbierać żniwa. Lipcowy raport rosyjskiego banku centralnego opisujący makroekonomiczne trendy pokazuje, że rosyjska gospodarka zaczyna się coraz bardziej zamykać. Potwierdzają to dane nt. malejącego udziału eksportu i importu w PKB tego kraju. Rośnie natomiast znaczenie krajowej produkcji oraz konsumpcji. Rosja doświadcza również trudności w operacjach z innymi głównymi partnerami handlowymi już od ostatnich miesięcy 2023 roku. Dotyczą one handlu m. in. ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Turcją, a powodem jest presja USA na te państwa, która spowalnia transakcje. Handel z Indiami również napotkał trudności, ponieważ rupia nie jest w pełni wymienialna.

Firmy, które mają problemy z dokonywaniem płatności, starają się je obchodzić poprzez wykorzystywanie kryptowalut albo pośredników w postaci krajów byłego ZSRR, na przykład Kazachstanu czy Uzbekistanu.

Chiny głównym partnerem handlowym Rosji

Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku Chiny stały się głównym partnerem handlowym Rosji, a wartość wymiany handlowej między krajami wzrosła o ponad 60 proc. do 240 miliardów dolarów w 2023 roku. Juan stanowi obecnie około 40 proc. rosyjskich płatności eksportowych i importowych, co pokazuje jego rosnącą rolę na rosyjskim rynku walutowym. Pomimo tego, że Chiny nie nałożyły sankcji na Rosję, płatności między tymi krajami są utrudnione z powodu wtórnych sankcjami USA na banki wspierające rosyjski przemysł wojskowy, które zmusiły rosyjskie firmy do korzystania z mniejszych banków regionalnych.