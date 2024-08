Wybory prezydenckie w USA: Byli sojusznicy Trumpa wspierają Harris w walce o Biały Dom

Znani Republikanie, w tym byli gubernatorzy Massachussets i New Jersey oraz były sekretarz obrony, ruszają w tym tygodniu w objazdową kampanię, by przekonać wyborców Nikki Haley do poparcia Kamala Harris. Czy taki sojusz może zmienić przebieg wyścigu prezydenckiego?