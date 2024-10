Trump chce ceł na wszystkie importowane produkty

Reklama

Trump, kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta, w przeprowadzonej we wtorek rozmowie starł się z redaktorem naczelnym serwisu informacyjnego Bloomberga Johnem Micklethwaitem m.in. na temat ceł, które w przypadku zwycięstwa w listopadzie planuje wprowadzić na wszystkie importowane do USA towary.

Gdy prowadzący rozmowę stwierdził, że większość ekonomistów, w tym eksperci pytani przez konserwatywny dziennik "Wall Street Journal", uważa plany Trumpa za proinflacyjne, ten odparł: "Co może wiedzieć +Wall Street Journal+? Oni się mylą co do wszystkiego. Pan też".

Reklama

UE już szykuje odpowiedź

Bloomberg, powołując się na "osoby znające sposób myślenia" w UE, napisał w środę, że Bruksela przygotowała listę amerykańskich towarów, na które mogłaby nałożyć cła, jeśli Trump wygra wybory i zrealizuje swoją groźbę, uderzając we Wspólnotę karnymi środkami handlowymi.

Według agencji przygotowana przez UE lista towarów do objęcia cłami zostanie wykorzystana wyłącznie w odwecie za działania Białego Domu.

Jedno z anonimowych źródeł podkreśliło, że UE preferowałaby szukanie porozumienia z Trumpem w obszarach wspólnego interesu, takich jak Chiny.