Komitet polityczny tzw. super PAC płaci za działalność ludzi Donalda Trumpa związaną z pozyskiwaniem głosów w stanach, w których wynik jest niepewny. Celem jest zwiększenie frekwencji osób głosujących na byłego prezydenta i Republikanów w okręgach wahających się, które mogą pomóc zdobyć większość w Izbie Reprezentantów. Komitet Elona Muska zwany America PAC wydaje fundusze również na cyfrowe kampanie reklamowe, z których wiele jest skierowanych do młodych mężczyzn, próbując zachęcić ich do głosowania, aby zrównoważyć przewagę Kamali Harris wśród wyborców płci żeńskiej – podaje Bloomberg.

Reklama

Elon Musk założył komitet wspierający Trumpa

Musk był jedynym darczyńcą America PAC, dokonując siedmiu oddzielnych wpłat między 3 lipca a 5 września, zgodnie z najnowszym zgłoszeniem do Federalnej Komisji Wyborczej. Grupa wydała już 72 miliony dolarów i rozpoczęła październik z 4 milionami dolarów w gotówce. Większość jej wydatków, 68,5 miliona dolarów, to bezpośrednie wsparcie sztabu Trumpa.

Reklama

PAC, który reklamuje się na X – należącym do Muska – oferuje wynagrodzenie do 30 dolarów za godzinę dla agitatorów. Komitet ten został rzekomo stworzony w celu wspierania kandydatów, którzy popierają szereg kwestii, w tym „zabezpieczenie granic, bezpieczeństwo publiczne i wolność słowa”.

Musk rozwija swoje imperium

Posunięcia te są dowodem na to, jak Musk, którego firmy mogą pochwalić się kontraktami federalnymi o wartości miliardów dolarów i który osobiście niechętnie podchodzi do regulacji rządowych, rozszerza swoją sieć wpływów politycznych o potencjalnego przyszłego prezydenta i członków Kongresu.

Musk, który jest wart 241 miliardów dolarów, do tego sezonu wyborczego przekazywał jedynie skromne darowizny na rzecz kandydatów federalnych. Stał się jednak coraz głośniejszym zwolennikiem Trumpa, wykorzystując swoją platformę mediów społecznościowych X, znaną wcześniej jako Twitter, do promowania byłego prezydenta.

Miejsce Muska w administracji Trumpa

Trump zaprosił Muska na scenę podczas wiecu 5 października, nazywając go „naprawdę niesamowitym facetem”. Były prezydent powiedział również, że poprosiłby Muska o dołączenie do jego administracji, gdyby wygrał drugą kadencję. Miliarder miałby kierować wysiłkami na rzecz ograniczenia marnotrawstwa rządowego, nazwanego Departamentem Efektywności Rządu (DOGE), co jest odniesieniem do kryptowaluty Muska, dogecoin.

Harris z przewagą finansową nad Trumpem

Hojni darczyńcy odgrywają kluczową rolę we wspieraniu Trumpa, który pozostaje daleko w tyle za wiceprezydentką Kamalą Harris w pozyskiwaniu funduszy. Według danych AdImpact, od Święta Pracy wydaje ona więcej na kampanię niż Trump we wszystkich siedmiu stanach, które zadecydują o wyniku wyborów. Jej sztab wydał 314 milionów dolarów w porównaniu do 173 milionów dolarów wydanych przez Trumpa.

Przewaga finansowa Harris pozwoliła jej również na otwarcie ponad 330 biur terenowych, w których pracuje ponad 2000 opłacanych pracowników, aby pomóc w przeprowadzeniu operacji mobilizacji wyborców. Przy niewielkiej przewadze Trumpa w sondażach – średnia przewaga Trumpa w sondażach Real Clear Politics wynosi 0,7% – to, ile kampanie mają funduszy do wydania, może okazać się decydujące.