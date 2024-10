Firma byłego prezydenta Donalda Trumpa z branży mediów społecznościowych znów podbija Wall Street. Ceny akcji rosną wraz z szacunkowymi szansami Trumpa na ponowne przejęcie Białego Domu – podaje CNN. Jeszcze do niedawna firma Trump Media & Technology Group znajdowała się w kryzysie. Jej cena akcji spadła do rekordowo niskiego poziomu 12,15 dolarów 23 września, co oznacza oszałamiający spadek o 82% w stosunku do najwyższego poziomu.

Reklama

Wielki powrót firmy Donalda Trumpa

Były prezydent USA może się teraz cieszyć gigantycznym odbiciem. Cena akcji Trump Media & Technology Group wzrosła dwukrotnie w mniej niż trzy tygodnie. Tylko w ubiegłym tygodniu wzrosła ona o prawie 50%. Jednocześnie Trump Media nie ogłosił żadnego nowego strumienia przychodów ani efektownego produktu, który mógłby wyjaśnić ten ruch. Wzrost tych niestabilnych akcji jest napędzany przez potencjalne szanse na wygraną Donalda Trumpa w listopadzie. Trump Media od dawna służy jako sposób dla traderów na obstawianie wyborów.

Reklama

Akcje w górę – sondaże na korzyść Trumpa

Wyścig o Biały Dom pozostaje wyrównany, ale rynki bukmacherskie i niektóre ostatnie sondaże wskazują na wygraną Trumpa. „To naprawdę proste. Ludzie zdają sobie sprawę, że jeśli Trump zostanie wybrany, te akcje mają potencjał, by coś zrobić. A jeśli nie zostanie wybrany, prawdopodobnie spadną do zera” – powiedział Matthew Tuttle, dyrektor generalny Tuttle Capital Management.

Oszałamiający wzrost wartości Trump Media

Trump jest twarzą firmy. Jest najpopularniejszym użytkownikiem Truth Social, a jego 114,75 miliona akcji czyni go dominującym akcjonariuszem. Wartość udziałów Trumpa w spółce wzrosła o 1,6 miliarda dolarów od 23 września do około 3 miliardów dolarów.

Jay Ritter, profesor finansów na Uniwersytecie Florydy, który badał rynki kapitałowe przez cztery dekady, opisał 100% wzrost wartości Trump Media od 23 września jako „oszałamiający”. Pomimo niedawnego wzrostu, cena akcji Trump Media pozostaje daleko od marcowego szczytu na poziomie 66 dolarów, a wartość udziałów Trumpa jest nadal niższa o około 2,2 miliarda dolarów od tego, co było warte pod koniec marca.

Ritter ostrzegał również, że rynek dramatycznie przecenia Trump Media. Nadal pozostaje głęboko sceptyczny, argumentując, że firma jest warta niewiele więcej niż gotówka w bilansie, ponieważ nie wykazała żadnego biznesplanu generowania zysków. „Przy dzisiejszej cenie akcji wynoszącej około 25 dolarów, akcje są przewartościowane o około 1000%”, powiedział Ritter, sugerując, że ostatecznie nastąpi ich spadek o 90%.