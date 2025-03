Kto zapłaci za cła Trumpa? Ekspert nie ma złudzeń: Amerykańscy konsumenci

Choć w założeniach cła na importowane auta nałożone przez Donalda Trumpa mają przyczynić się do przyniesienia produkcji do USA, to za takie rozwiązanie zapłacą amerykańscy konsumenci, którzy będą musieli wydać więcej na zakup samochodów - wynika z oceny eksperta brukselskiego think tanku Bruegel, Niclasa Poitiersa.