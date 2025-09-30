Rządowe fundusze wygasają za niecałą dobę

Rządowe fundusze wygasają za niecałą dobę, a ich przedłużenie wymaga zgody Kongresu. W ocenie amerykańskich mediów shutdown, czyli zamknięcie pracy większości agencji federalnych, jest bardzo prawdopodobne.

- Myślę, że zmierzamy w stronę shutdownu, bo Demokraci nie zrobią tego, co trzeba. Mam nadzieję, że zmienią zdanie - powiedział dziennikarzom Vance. Nazwał stanowisko Demokratów „nierozsądnym”. - Amerykanie będą cierpieć, bo oni nie chcą zrobić tego, co należy - ocenił.

Lider mniejszości w Senacie Chuck Schumer przekazał, że politycy Demokratów podczas spotkania z prezydentem poruszyli kwestie dotyczące ochrony zdrowia. Demokraci dążą do ustępstw Republikanów w sprawie opieki zdrowotnej. Lider mniejszości w niższej izbie Hakeem Jeffries podkreślił, że stanowiska Demokratów i Republikanów wciąż znacząco się różnią.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt napisała w serwisie X, że Trump dał Schumerowi i Demokratom „możliwość uzgodnienia zdroworozsądkowego, bezstronnego rozwiązania, dzięki któremu rząd utrzymałby finansowanie i pozostałby otwarty”. Dodała, że Demokraci „niestety wybrali walkę partyjną i zamknięcie rządu, podczas gdy kończy się czas na zdobycie przez nich punktów politycznych od swojej bazy”.

Demokraci chcą ustępstw od Republikanów

Stanowiący w Kongresie mniejszość Demokraci domagają się od Republikanów ustępstw w postaci zwiększenia nakładów na dopłaty do prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Jednak przeciwnych ustępstw domaga się część skrajnego skrzydła Republikanów, która żąda większych oszczędności. Do przegłosowania prowizorium w Senacie potrzebne są głosy wszystkich 53 Republikanów i co najmniej siedmiorga Demokratów.

W trakcie pierwszej kadencji Trumpa doszło do najdłuższego w historii unieruchomienia rządu USA. Trwało to 35 dni od 22 grudnia 2018 roku do 25 stycznia 2019 roku. Spór między prezydentem a Kongresem dotyczył finansowania muru na granicy z Meksykiem.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska