Jak przekazał w piątek Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, tego dnia późnym wieczorem zainaugurowane zostanie połączenie przewoźnika Travel Service do tureckiego Izmiru, a 13 sierpnia powinny odbyć się pierwsze rejsy na tunezyjską Dżerbę oraz do Monastyru.

Z innych kierunków tureckich, w niedzielę 9 sierpnia pierwsi wczasowicze odlecą z Pyrzowic do Bodrum, a 13 sierpnia do Dalamanu. Z kolei przywrócenie połączeń do Enfidii zaplanowano na 27 sierpnia.

Po wznowieniu lotów z i do Polski biura podróży w lipcu br. zaoferowały wakacje z wylotem z Katowic w Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Albanii i na Cyprze.

„Na skutek pandemii koronawirusa światowa branża lotnicza znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Proces wychodzenia z największego w historii lotnictwa komunikacyjnego kryzysu będzie długi i mozolny. Dlatego powrót Turcji i Tunezji do siatki połączeń czarterowych Katowice Airport to bardzo dobra informacja” – ocenił, cytowany przez Adamczyka, szef zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

„Obydwa kraje od lat były bardzo popularnymi kierunkami wakacji. Turcja z wynikiem 472 tys. podróżnych w 2019 r. była największym rynkiem czarterowym w Pyrzowicach. Z kolei na kierunkach tunezyjskich linie lotnicze przewiozły w minionym roku 103 tys. pasażerów. W 2019 r. do tych dwóch państw podróżowało prawie 12 proc. z ogółu pasażerów obsłużonych w Katowice Airport” – dodał Tomasik.

Reklama

Pasażerski ruch lotniczy w Katowice Airport, po trwającej trzy miesiące przerwie, przywrócono 17 czerwca br. Pierwszy loty z Katowic wznowił Wizz Air. Ryanair proces odbudowy siatki połączeń z Pyrzowic zaczął 1 lipca br. Dzień później wyleciał pierwszy czarter z klientami biur podróży.

3 lipca LOT zainaugurował pierwsze z 10 nowych regularnych, wakacyjnych połączeń z Katowic. Lufthansa powróci do obsługi trasy do Frankfurtu 1 września, a do Monachium pod koniec października br.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z siatki jego połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln podróżnych. Kryzys branży lotniczej, wywołany pandemią, wymusił konieczność weryfikacji prognoz sięgających 5,5 mln pasażerów. Obecnie władze Katowice Airport spodziewają się, że w 2020 r. z tamtejszej siatki połączeń skorzysta o ponad połowę mniej podróżnych niż w 2019 r.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ skr/