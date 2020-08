Autobusy Autosan Lider-10 trafią do 1. Regionalnej Bazy Logistycznej z Wałcza.

Jak podkreśliła spółka w komunikacie, autobusy wyposażone zostaną w niskoemisyjne silniki CUMMINS, spełniające normy czystości spalin EURO VI, oraz manualne skrzynie biegów ZF.

„Wygodę i bezpieczeństwo podróżowania polskim żołnierzom zapewnią między innymi fotele uchylne, klimatyzacja, porty USB, automatyczny system wykrywania pożaru w komorze silnika, elektrycznie ogrzewana przednia szyba, światła doświetlające zakręty” – podał Autosan.

Zgodnie z umową autobusy zostaną przekazane wojsku jeszcze w tym roku.

To nie pierwsze pojazdy Lider-10, które trafią do polskiej armii. W 2017 r. sanocka firma dostarczyła wojsku 28 pojazdów. Są one używane przez jednostki wojskowe w całej Polsce.