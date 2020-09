Wrocławska fabryka Volvo dostarczy 31 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania i serwisowania do położonego za kołem podbiegunowym miasta Bodö w Norwegii. To najbardziej wysunięte na północ miejsce, gdzie będą kursować autobusy elektryczne.

Jak poinformowała w poniedziałek PAP dyrektor ds. komunikacji Volvo Polska Anna Nojszewska, pojazdy zaczną wozić pasażerów w norweskim mieście Bodö w lipcu 2021 roku. „Będą autobusami elektrycznymi jeżdżącymi na najbardziej wysuniętym na północ obszarze na świecie i pierwszymi, które wejdą do eksploatacji za kołem podbiegunowym” - podkreśliła. „Jest to największy projekt na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu drogowego realizowany w północnej Norwegii, który ma ogromne znaczenie zarówno dla regionu, jak i dla nas” – mówił, cytowany w przesłanym komunikacie, Anders Mjaaland, dyrektor Saltens Group, właściciel Nordlandsbuss, który zajmuje się eksploatacją autobusów elektrycznych. Umowa na zakup 31 elektrycznych autobusów to także ważny krok w kierunku osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych Norwegii, które przewidują między innymi, że do 2025 roku wszystkie autobusy miejskie w kraju będą jeździły bezemisyjnie. Czy plan budowy CPK jest realny? Topnieją wielkie obietnice kolejowe Zobacz również Spółka podkreśla, że korzyści wynikające z elektryfikacji autobusów otwierają również nowe możliwości dla przyszłego planowania urbanistycznego. Autobusy elektryczne są bezemisyjne i ciche, a tym samym stają się bardziej dostępne – mogą kursować na wrażliwych obszarach w centrach miast, a przystanki mogą być budowane tam, gdzie wcześniej było to niemożliwe, na przykład wewnątrz budynków. Reklama Jak podała spółka, podpisanie umowy zostało poprzedzone dokładną analizą nietypowych warunków, z jakimi będą musiały się mierzyć zelektryfikowane autobusy kursujące w Bodö. To m.in. topografia, częstotliwość tras oraz bliskość zajezdni i warsztatu. Na zamówienie składa się 17 12-metrowych modeli Volvo 7900 Electric, oraz 14 elektrycznych autobusów przegubowych Volvo 7900 Electric Articulated o dużej pojemności. Mogą one przewozić do 120 pasażerów. Łącznie w tym roku Volvo otrzymało z Norwegii zamówienia na 63 zelektryfikowane autobusy. Trafią one m.in. do Drammen i Ålesund.