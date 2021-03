Volkswagen w poniedziałek przedstawił inwestorom informacje na temat ogniw i pakietów, które będą wspierać jego cele w zakresie elektryfikacji. Producent samochodów chce w tym roku co najmniej podwoić udział dostaw elektrycznych samochodów, co pozwoliłoby mu zbliżyć się do wyników Tesli pod względem sprzedaży EV.

Jak pisze Bloomberg, poniedziałkowy „Power Day” VW to już trzecia prezentacja związana z bateriami zorganizowana przez dużego producenta samochodów w ciągu ostatniego roku. General Motors zorganizował podobną w marcu 2020 r., a Tesla – we wrześniu. Firmy konkurują, by przekonać konsumentów do elektryków i udowodnić, że posiadają partnerów oraz doświadczenie, by zwiększyć produkcję EV.

Baterie są nowym polem bitwy

„Baterie są nowym polem bitwy” – skomentował Patrick Hummel, analityk samochodowy UBS Group AG. VW szczyci się najbardziej kompleksowym planem EV w branży, zamierzając do 2030 roku dodać do swojej oferty około 50 pojazdów zasilanych wyłącznie bateriami. Obecnie Volkswagen oferuje elektryczne wersje aut VW ID.3, Audi e-tron i Porsche Taycan. Największy europejski producent samochodów chce również wprowadzić na rynek około 30 nowych samochodów hybrydowych.

Obniżenie kosztów baterii będzie kluczem do zwiększenia zysków z samochodów elektrycznych, szczególnie w przypadku modeli przeznaczonych na rynek masowy. Spodziewany wzrost popytu wywołuje obawy o zakłócenia w dostawach surowców. Przykładowo, Elon Musk przyznał, że aktualnie to nikiel jest największym zmartwieniem Tesli, jeśli chodzi o skalowanie produkcji ogniw baterii litowo-żelazowych.

Biorąc pod uwagę plany VW – około 26 milionów w pełni elektrycznych samochodów do 2030 roku i około 7 milionów pojazdów hybrydowych – baterie odgrywają tu kluczowe znaczenie. Dwa lata temu firma zapowiadała, że będzie potrzebować ponad 150 gigawatogodzin rocznej mocy akumulatorów w Europie w 2025 r. i mniej więcej tyle samo w Azji.

Globalna strategia VW dotycząca akumulatorów

Głównym dostawcą VW jest firma LG Chem – z dużą fabryką zlokalizowaną w Polsce. Volkswagen utworzył spółkę joint venture ze szwedzkim startupem Northvolt AB, aby zbudować fabrykę w Niemczech. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na 2024 rok. VW ma też umowę na zakup akumulatorów od Samsung SDI, choć istnieją obawy, że producent może mieć trudności z realizacją planowanych ilości w Europie. Południowokoreańska firma SK Innovation Co. Ltd. również została potwierdzona jako dostawca w Europie.

Chińska firma Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., znana pod nazwą CATL, jest głównym dostawcą akumulatorów dla VW na jego największym rynku. VW rozszerzył swoją obecność w Chinach, nabywając w zeszłym roku 26 proc. udziałów w firmie Gotion Hi-Tech produkującej akumulatory. Należąca do koncernu jednostka Audi rozważa również zakup akumulatorów od BYD.

VW planuje zakup akumulatorów od SK Innovation do SUV-a ID.4, który będzie produkowany w przyszłym roku w USA, ale spór patentowy z konkurencyjnym LG Chem może podważyć umowę na dostawy. Producent samochodów wsparł QuantumScape Corp., notowaną na giełdzie w USA firmę pracującą nad akumulatorami półprzewodnikowymi, które mogą stanowić alternatywę dla powszechnie stosowanej technologii litowo-jonowej.