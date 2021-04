Pierwszym emitentem, który na szeroką skalę wprowadza w Polsce płatności za prąd, jest DKV Euro Service – jeden z największych w Europie operatorów kart paliwowych dla transportu, otwierający dziś swoją ofertę na segment flotowy i małe firmy.

Od lutego 2021 r. klienci DKV mogą zapłacić przy pomocy karty za tankowanie pojazdów energią elektryczną na stacjach trzech najważniejszych operatorów. Dzięki umowie z GreenWay PL mają do dyspozycji 500 punktów tej sieci. Dalsze kilkadziesiąt stacji dostępne jest w sieciach EV Plus oraz EV Box. Płatności za ładowanie prądem można uregulować za pomocą dedykowanej karty DKV +CHARGE.

To dopiero początek. W 2021 roku DKV planuje powiększyć sieć stacji sprzedających energię elektryczną o kolejnych operatorów. Obecnie należą do niej głównie stacje szybkiego ładowania prądem stałym DC. Lokalizacje wszystkich punktów można sprawdzić w aplikacji eCharge.

W Europie sieć stacji DKV oferujących ładowanie prądu obejmuje ponad 160 tysięcy lokalizacji. Jej rozwój to efekt działania Charge4Europe, organizacji będącej joint venture DKV oraz innogy eMobility Solutions. Stacje znajdują się na terenie Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, Włoch, krajów skandynawskich oraz kilku krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

„Energia elektryczna to dla nas kierunek strategiczny, dlatego angażujemy się w partnerstwa z liderami z tego segmentu, by rozliczać kartą DKV ładowanie pojazdów. Elastycznie podchodzimy jednak do aktualnych potrzeb przewoźników, stąd równoległy rozwój sieci stacji DKV oferujących LNG i CNG.” – mówi Michał Bałakier, dyrektor generalny DKV Euro Service Polska.

Inwestując w prąd, operator konsekwentnie realizuje swoją strategię „Lead in Green”, oferując najszerszą w Europie sieć stacji z paliwami alternatywnymi, dostępną na kartę paliwową. „Dzięki współpracy z nowymi partnerami zachęcamy przewoźników do wybierania mniej zanieczyszczających paliw, chcąc w ten sposób ograniczyć wpływ transportu kołowego na środowisko” - mówi Sven Mehringer, dyrektor zarządzający ds. energii i usług DKV.

*- Raport „Polish EV Outlook 2020”. Wydanie II, PSPA, 01.2021

- Barometr Nowej Mobilności 2020. IV edycja, PSPA, 11.2020

____________________________________________

O DKV Euro Service

DKV Euro Service to międzynarodowy operator kart paliwowo-serwisowych DKV Card. Firma istnieje od 1934 roku i jest najstarszą i zarazem największą na drogach Europy organizacją serwisową. Obejmuje zasięgiem ponad 100 000 stacji i punktów usługowych. Na terenie Polski przedstawicielstwo DKV działa od ponad 25 lat. Współpracuje tu z siecią ok. 5000 stacji paliw i 150 warsztatów. Karta paliwowo-serwisowa DKV umożliwia bezgotówkowe tankowanie na stacjach różnych marek i dostęp do wielu usług dodatkowych, m.in. rozliczania opłat drogowych, serwisów naprawczych, internetowych serwisów do zarządzania transakcjami czy zwrotu zagranicznego podatku VAT i akcyzy.

www.dkv-euroservice.pl