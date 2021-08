Na Podkarpaciu w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) do 2030 r. zrealizowane będą dwie nowe inwestycje. Powstanie druga jezdnia drogi ekspresowej S19 od Jasionki do Sokołowa Młp. oraz odcinek S74 Nisko-Opatów. Koszt obu inwestycji to niemal 4 mld zł.

O nowych podkarpackich inwestycjach wpisanych do RPBDK mówił we wtorek na konferencji prasowej na MOP-ie Stobierna przy S19 wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Reklama Przypomniał, że ramach RPBDK wydanych zostanie w sumie 292 mld zł. „To rekordowy wymiar finansowy, a także rekordowy wymiar zakresowy, jeżeli chodzi o kilometry dróg, które zostaną w tym czasie zbudowane. Oczywiście w głównej mierze są to drogi szybkiego ruchu, czyli dokończenie programu autostradowego, a także domknięcie dróg ekspresowych, których w Polsce powstaje coraz więcej” – dodał. Zdaniem wiceministra program jest „odpowiedzią inwestycyjną rządu Prawa i Sprawiedliwości po tym trudnym czasie pandemicznym”. „Chcemy, aby do końca 2030 roku w Polsce funkcjonowało ponad 8 tys. dróg szybkiego ruchu” – powiedział. Weber przypomniał, że decyzją rządu PO-PSL podkarpacki odcinek S19 między Jasionką a Sokołowem Młp. przebiega w standardzie 2+1. „Są dwa pasy ruchu w jedną stronę, a w przeciwną stronę jeden i tak naprzemiennie. To była zła decyzja, kardynalna. My naprawiamy ten błąd” – stwierdził. W tej chwili trwają prace przygotowawcze nad dokumentacją, która pozwoli na ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i zbudowanie drugiej jezdni. Przetarg powinien być ogłoszony jeszcze w tym roku. Szacunkowy koszt tej inwestycji to prawie 460 mln zł. „Chcemy poprawiać błędy naszych poprzedników, chcemy, aby drogi ekspresowe były budowane w tej pełnowartościowej formule, czyli zawsze dwa pasy plus dwa pasy, bo to daje pełny efekt ruchowy” – tłumaczył Weber. Drugą inwestycją, która będzie realizowana w regionie w ramach RPBDK jest budowa ponad 70-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S74 od Niska do Opatowa. Jak powiedział Weber, będzie się ona łączyła w okolicach Niska z S19 i prowadziła do autostrady A1. „Szacujemy wartość tej inwestycji na około 3,4 mld zł” – powiedział. W ocenie Webera, RPBDK to jest „praktyczny i realny wymiar Polskiego Ładu w sensie inwestycyjnym”. Obecny na konferencji dyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski powiedział, że obecnie przygotowywana jest dokumentacja dla odcinka S74 Nisko-Opatów. „Zakładamy, że we wrześniu br. gotowe będzie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla tej inwestycji, a na przełomie tego roku wystąpimy o wydanie decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska” – dodał. Decyzja środowiskowa powinna być gotowa pod koniec przyszłego roku, wówczas ogłoszony będzie przetarg na koncepcję programową. (PAP) Autor: Wojciech Huk huk/ je/