Projekt strategii zostanie poddany konsultacjom z administracją centralną i samorządową, biznesem i trzecim sektorem, a pierwsze wyniki prac powinny zostać ujawnione w połowie 2022 r., zapowiedziano.

""Strategia Rozwoju Nowej Mobilności" to ambitny, wielowątkowy projekt. Założenia do dokumentu zakładają, że do 2030 r. liczba użytkowników współdzielonych środków transportu w Polsce sięgnie 10 mln, udział samochodów elektrycznych we flotach carsharingu wzrośnie do 50%, a w każdym ze 150 polskich miast będą dostępne minimum 3 usługi mobilności współdzielonej. Ponadto, dążymy do tego, aby udział energii z OZE w zasilaniu elektrycznych flot współdzielonych zwiększył się do 85%, a na polskie drogi wyjechało co najmniej 100 tys. współdzielonych pojazdów samoobsługowych. Zmierzamy również do liczby samochodów przypadających na 1000 mieszkańców do 500" wymienił koordynator Komitetu ds. Nowej Mobilności z ramienia PSPA Albert Kania, cytowany w komunikacie.

Jak wskazał, w ramach strategii powstanie szereg postulatów legislacyjnych, które mają się przyczynić do realizacji wyznaczonych celów.

"Co do zasady, Komitet Nowej Mobilności to struktura przeznaczona dla członków PSPA, jednak w obliczu wyzwania, które przed sobą stawiamy, do współpracy nad projektem Strategii zapraszamy wszystkie firmy z sektora nowej mobilności" - dodał Kania.

Nadrzędnym celem Komitetu, powołanego przez PSPA w maju ub.r., jest intensyfikacja działań na rzecz rozwoju nowych form mobilności w polskich miastach, takich jak współdzielenie pojazdów lub podróży, integracja systemów transportowych oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w sektorze motoryzacji, w tym systemów jazdy autonomicznej. W skład Komitetu wchodzi obecnie 18 firm i organizacji oferujących rozwiązania i usługi nowej, zrównoważonej mobilności, w tym Arval Service Lease Polska, PANEK CarSharing, Uber Poland, 4Mobility, Vooom, Stowarzyszenie Mobilne Miasto, Mercedes-Benz Polska, KIA, Veolia, Hyundai Motor Poland, ARC Europe Polska, E.ON Polska, IDIADA, Air Products, AVE Mobility, Strategy Engineers, stacjeładowania.com i OVERCOME.

"Mobilność kojarzy się głównie ze środkami transportu, w tym najczęściej z posiadaniem konwencjonalnego samochodu lub skorzystania z możliwości, jakie daje transport publiczny lub taxi. A dziś to już bardzo niepełny obraz. W dzisiejszych realiach mobilność to nie tylko środki transportu, ale także, a może przede wszystkim, usługi mobilności pozwalające skorzystać z łatwo dostępnego oraz dogodnego środka transportu, takie jak auto, rower, skuter czy hulajnoga" - powiedział przewodniczący Komitetu Robert Antczak, dyrektor generalny Arval Service Lease Polska.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku zrównoważonego transportu. Organizacja zrzesza ponad 140 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem tego rynku w Europie.

