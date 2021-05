Adamczyk pytany był w Radiu RMF o postępy prac nad realizacjami projektów drogowych. Według niego pierwotny czas realizacji odcinka z Częstochowy do Tuszyna uległ opóźnieniu ze względu na czynniki niezależne od decyzji resortu. "Gdyby ministerstwo i minister infrastruktury miał wpływ na odwołania od decyzji środowiskowych, gdyby miał wpływ na wstrzymanie wszystkich decyzji odwoławczych, które wstrzymują proces inwestycyjny, ta droga dawno już byłaby gotowa" - powiedział polityk.

Jak stwierdził, autostrada z Częstochowy do Tuszyna "jest w realizacji, jak widzą wszyscy przejeżdżający drogą nr 1 między Częstochową a Łodzią, mam nadzieję, że zakończenie prac to rok 2022 - zgodnie z terminami kontraktowymi" - powiedział Adamczyk.

Minister odniósł się również do kwestii opóźnienia na budowie autostrady od granicy niemieckiej do granicy białoruskiej. "Myślę, że gdyby nie opóźnienie w wydaniu terenu przez Miasto Stołeczne Warszawa, które sięgało wielu miesięcy, to moglibyśmy (projekt - PAP) realizować. Teren został wydany zbyt późno, to spowodowało wydłużenie czasu realizacji. Mówiliśmy o tym już w momencie, kiedy przeciągały się procedury wydania terminu" - stwierdził szef MI.

Jak podkreślił, "w 2023 roku ma zostać oddana autostrada do Siedlec, w 2024 roku - do Białej Podlaskiej. Odcinek między Białą Podlaską a granicą państwa nie był wpisany do Programu Budowy Dróg Krajowych".

Obecnie, według Adamczyka, w ramach realizacji odcinka do Białej Podlaskiej przygotowywany jest proces inwestycyjny i przetargi, a "do 2030 r. na pewno pojedziemy do granicy państwa".

Odpowiadając na pytanie dotyczące problemów z budową trasy S5 Adamczyk powiedział, że "zdarza się na każdej budowie, przy każdym zleceniu, że trzeba rozwiązać umowę z nierzetelnym wykonawcą i właśnie tak było w przypadku drogi S5".

Zdaniem ministra, "do Bydgoszczy pojedziemy w 2021 roku, odcinkiem Bydgoszcz-Grudziądz w 2022 r. W takim terminie te realizacje będą gotowe" - oświadczył.

Budowę trasy między Tuszynem i Częstochową podzielono na pięć części, z których cztery o łącznej długości 64 km przebiegają przez woj. łódzkie, a jeden przez woj. śląskie.

63-kilometrowy fragment przyszłej autostrady A2 Siedlce – Biała Podlaska został podzielony na cztery odcinki. Podpisane w czwartek umowy dotyczą dwóch z nich. Wkrótce ma zostać podpisana umowa z wykonawcą trzeciego odcinka Łukowisko – Swory (ok. 12,5 km). Postępowanie przetargowe toczy się jeszcze na fragment A2 od Siedlec do miejscowości Malinowiec (prawie 19 km). (PAP)