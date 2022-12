"Tak jak poprzednio konwój pojazdów będzie poruszał się z niewielką prędkością, zajmując całą szerokość jezdni. Dla kierowców oznacza to czasową konieczność poruszania się za konwojem i ograniczoną możliwość wyprzedzenia go. W dogodnych miejscach kolumna transportowa będzie się zatrzymywała, by rozładować spiętrzenie pojazdów za nią. Utrudnienia mogą również pojawić się na węzłach autostradowych w momencie przejazdu transportu, gdy będzie chwilowo wstrzymany ruch na łącznicach włączeniowych węzła" - podkreśliła w rozmowie z PAP Małgorzata Tarnowska.

Piątkowe utrudnienia na wjeździe do Warszawy

Rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA przekazała też plan przejazdu konwoju, na którym znajdzie się napęd główny maszyny i elementy obudowy maszyny TBM, która ma wydrążyć tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica (woj. podkarpackie). W nocy z piątku na sobotę kolumna TBM ok. północy przekroczy granicę woj. łódzkiego i mazowieckiego. "Około godziny 5.30 dotrze do węzła Janki w ciągu drogi ekspresowej S8, gdzie zaplanowano postój do soboty do godziny 22" - wyjaśniła.

"W czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S8 pomiędzy węzłami Kowiesy i Janki możliwe będą utrudnienia na jezdni w kierunku Warszawy. W miarę możliwości prosimy kierowców o korzystanie z tras alternatywnych" - zaapelowała.

Zaznaczyła, że ok. godz. 00.30 korki utworzone za kolumną będą rozładowane w rejonie MOP Gurba. "Około godz. 1 transport przejedzie S8 w rejonie węzła Mszczonów Północ, gdzie pojazdy jadące w kierunku Warszawy będą mogły zjechać na drogę krajową nr 50. Dojadą nią do węzła Wiskitki, gdzie możliwy będzie wjazd na autostradę A2 w kierunku Warszawy" - podała.

"45-minutową przerwę (od godz. 1.30 do 2.15) zaplanowano w rejonie MOP Krze Duże (zamknięty ciąg główny S8 dla maszyny TBM) - wówczas ruch pojazdów będzie zapewniony po jezdni obsługującej MOP. Na węźle Młochów około godziny 3.45 zator drogowy utworzony za kolumną w kierunku Warszawy będzie rozładowany z wykorzystaniem ronda węzłowego" - powiedziała. Dodała przy tym, że ruch w kierunku Wrocławia będzie odbywał się bez utrudnień.

Sobotnia noc w Warszawie

W kolejną noc z soboty na niedzielę transport gigantycznej maszyny wyruszy drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy i węzła Opacz. Następnie drogą ekspresową S2 oraz ulicami Warszawy dotrze do węzła Lubelska (S17) ok. godz. 6, gdzie zaplanowano kolejny postój w ciągu S17 do niedzieli do godz. 22. "W czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S8, a następnie S2, mogą się tworzyć korki na jezdni S8 w kierunku Warszawy oraz S2 w kierunku Terespola" - zapowiedziała.

Następnie na węźle Puławska, przed tunelem S2 kolumna zjedzie z drogi ekspresowej i przejdzie ul. Puławską, Pileckiego, Ciszewskiego, Rodowicza Anody, Doliną Służewiecką, Wilanowską i Przyczółkową, aby następnie wrócić na S2 i dojechać do S17 na węźle Lubelska. "W niedzielę o godzinie 23 transport maszyny TBM wyruszy drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina do MOP Wola Korycka, gdzie około godziny 5.30 dotrze na kolejny postój. Będzie on trwać do poniedziałku do godz. 22, skąd następnie ruszy drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina z MOP Wola Korycka, na kolejny postój do MOP Markuszów już na terenie województwa lubelskiego" - dodała.

Zauważyła, że tak dużych elementów jeszcze po polskich drogach nie przewożono. "Apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków oraz wprowadzanej na czas przejazdu zmienionej organizacji ruchu" - zaapelowała.

"Konwoje będą posiadać specjalistyczne zabezpieczenie. Będą to m.in. tablice VMS (znaki zmiennej treści), mobilne poduszki zderzeniowe za kolumną, piloci kierujący ruchem oraz lokalne wsparcie policji" - wyliczyła Małgorzata Tarnowska. )

Autor: Bartłomiej Figaj