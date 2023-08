Dwa ostatnie odcinki

Jak przekazała Rarus, w przetargach są odcinki S19: Jawornik - Lutcza (ok. 5,2 km) i Lutcza - Domaradz (ok. 6,4 km).

"W przypadku postępowania przetargowego na realizację odcinka od Jawornika do Lutczy czekamy na rozstrzygnięcie przez sąd naszej skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wezwania do złożenia wyjaśnień przez jednego z wykonawców. Termin rozprawy był odraczany, nowy został wyznaczony na 13 września br." – podała rzeczniczka GDDKiA w Rzeszowie.

W przetargu na projekt i budowę fragmentu S19 Lutcza - Domaradz trwa weryfikacja złożonych ofert.

Joanna Rarus przypomniała, że postępowanie przetargowe na ten ostatni odcinek zostało ogłoszone po raz trzeci. "Ponieważ w poprzednich wszystkie oferty przekraczały nasz kosztorys" – wyjaśniła.

S19 to element szlaku Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element łączącego Europę Północną i Południową międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który prowadzić będzie od Litwy do Grecji. W Polsce trasa ta będzie miała ok. 700 km długości i połączy m.in. miejscowości: Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Oprócz S19 w jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61 i S16.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Obecnie kierowcy korzystają w regionie z niemal 82 km tej trasy. W realizacji jest siedem odcinków o długości ok. 73 km, a ponad 11,6 km w przygotowaniu. (PAP)

autor: Wojciech Huk