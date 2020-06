Przewoźnik podkreśla, że sukcesywnie wznawia kursowanie kolejnych pociągów, zarówno tych, które z powodu epidemii były zawieszone, jak i tych, które zostały skrócone i teraz wracają do pełnej relacji.

"Powrót kolejnych połączeń to odpowiedź przewoźnika na dynamicznie zwiększające się zapotrzebowanie na podróże koleją. Pokazał to ostatni długi weekend. Od środy 10 czerwca do niedzieli 14 czerwca PKP Intercity przewiozło 308 tysięcy pasażerów. Tylko w ciągu tych pięciu dni z usług przewoźnika skorzystało o 53 tysiące pasażerów więcej niż w ciągu 14 dni od 3 maja do 16 maja, kiedy to PKP Intercity rozpoczęło przywracanie zawieszonych wcześniej połączeń. Dla porównania, w niedzielę 3 maja pociągami przewoźnika podróżowało niespełna 20 tysięcy pasażerów, a w niedzielę 14 czerwca już blisko 84 tysiące" - napisano w komunikacie.

PKP Intercity informuje, że w długi weekend czerwcowy największą popularnością wśród pasażerów cieszyły się podróże między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem, Wrocławiem, Białymstokiem oraz Poznaniem.