Szef resortu infrastruktury brał udział w podpisaniu umowy na modernizację stacji kolejowej Warszawa-Zachodnia.

"Nowoczesna stacja to przede wszystkim bezpieczeństwo dla podróżnych, wsparcie dla tych, którzy z powodu różnych ułomności nie są w stanie pokonać wielu barier architektonicznych" - powiedział Adamczyk. Dodał, że to będzie stacja, "która pozwoli zabezpieczyć pełne potrzeby jeśli chodzi o ruch pasażerski".

Minister powiedział, że modernizacja stacji Warszawa Zachodnia to największy rządowy projekt inwestycyjny, który będzie realizowany w Warszawie. "Przekraczający swoją wartością budżet Warszawy na wszystkie inwestycje na ten rok. To jest właśnie plan pana prezydenta Andrzeja Dudy, to są kolejne miejsca pracy. W trakcie realizacji tej inwestycji będzie pracowało ponad 500 pracowników” - dodał szef resortu infrastruktury.

Szef MI podziękował ponadto partnerom biznesowym PKP Polskich Linii Kolejowych za "sprawne wsparcie i przygotowanie tego przedsięwzięcia". "Politycy zrobili to, co do nich należy - przygotowali zwykłym mieszkańcom Warszawy inwestycję, która jest oczekiwana od wielu lat. Dzisiaj przyszedł czas na inżynierów" - zaznaczył.

"Dzisiaj warszawiacy będą mogli powiedzieć, że za trzy lata będą dysponowali stacją, która będzie wzorem dla wielu innych państw europejskich, wzorem jak realizować, w jakim zakresie i w jaki sposób nowoczesne inwestycje kolejowe" - podkreślił Adamczyk.

Obecny na konferencji prezes PKP PLK Ireneusz Merchel przypomniał, że modernizacja stacji Warszawa Zachodnia rozpoczyna przebudowę stołecznej linii średnicowej.

"Prawie 90 proc. wartości przebudowy stacji przypada na układ torowy, perony, budowę właściwie nowego dworca kolejowego. Zmodernizowanych zostanie 30 km torów, zostanie wymienionych 130 rozjazdów, powstanie też tunel z dojściami do peronów, którego szerokość wyniesie kilkadziesiąt metrów z kasami biletowymi i punktami usługowymi" - dodał szef PKP PLK.

Stacja Warszawa Zachodnia to największy w Polsce pod względem liczby kursujących pociągów węzeł kolejowy. Średnio na dobę przez stację przejeżdża około tysiąc składów pasażerskich aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych.

Na stacji powstaną nowe perony, które będą w pełni dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przewidziano ruchome schody i windy, przystosowane do przewozu wózków i rowerów. Będzie wybudowany dodatkowy peron od strony ul. Tunelowej. Wszystkie perony zostaną zadaszone.

Komunikację w obszarze stacji ułatwi pieszym kładka, która połączy Wolę i Ochotę. Całkowicie zmieni się przejście podziemne - będzie wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Zostanie też wydłużone i dojdziemy nim do peronu przy linii obwodowej.

Pod przejściem dla pieszych zostanie wybudowany tunel, który umożliwi budowę linii tramwajowej wraz z niezbędną dla niej infrastrukturą.

Ponadto nowy układ torów umożliwi przejazd pociągów z linii obwodowej na linię radomską i stworzenie bezpośrednich połączeń Piaseczno – Legionowo i Legionowo – Lotnisko Chopina.

Prace na stacji mają potrwać do 2023 roku. (PAP)