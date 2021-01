“W roku 2020 na wszystkie gałęzie gospodarki, w tym transport kolejowy wpłynęła pandemia koronawirusa i ogólnoświatowy kryzys tym wywołany. Dlatego nie powinno dziwić, że wyniki przewozowe były niższe o 126,7 mln osób i 13,2 mln ton ładunków od parametrów zanotowanych w 2019 r.” - napisano w komunikacie urzędu.

Dodano, że 209,2 mln przewiezionych podróżnych to o 37,7 proc. mniej niż w 2019 r.

Średnia odległość przejazdu jednego pasażera w całym 2020 roku wyniosła 60,5 km i była mniejsza o 5 km (7,9 proc.) w stosunku do średniej odległości odnotowanej w 2019 r.

Jak podaje UTK, w samym grudniu 2020 roku kolej wybrało prawie 13,3 mln pasażerów. Oznacza to spadek o 52,4 proc. w odniesieniu do 2019 r.

“Ubiegły rok był dla kolei czasem pełnym wyzwań i trudnych decyzji. Styczeń i luty pozwalały prognozować kolejny rok dynamicznego rozkwitu przewozów pasażerskich. Zainteresowanie podróżnych koleją rosło. Jednak już od marca negatywny wpływ na wyniki miała epidemia. Od połowy marca do czerwca nastąpiły największe spadki w przewozach pasażerskich wynoszące kilkadziesiąt procent, podobnie jak w ostatnich miesiącach 2020 r.” - podsumowuje cytowany w komunikacie Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

“Miesiące wakacyjne i sukcesywne wzrosty w tym czasie pokazały, że pasażerowie mogą wrócić na kolej. Trzeba wykorzystać także szansę, jaką daje 2021 r., ogłoszony w Europejskim Rokiem Kolei” - dodaje.

Jak informuje UTK, w przewozach towarowych 2020 r. był, pod względem wyników, również słabszy od 2019 r., spadki nie były jednak tak znaczne, jak w przypadku przewozów pasażerskich.

Masa przewiezionych towarów w roku 2020 to nieco ponad 223 mln ton. Przełożyło się to na spadek przewiezionej masy o 13,2 mln ton (5,6 proc.) w stosunku do roku poprzedniego.

“Ubiegłoroczny kryzys w gospodarce światowej nie ominął również transportu towarów. Jednak cały czas kolej była jednym z pewniejszych środków transportu towarów. Pociągi gwarantowały swobodny przepływ towarów w komunikacji krajowej, ale co bardziej istotne międzynarodowej” - podkreśla prezes UTK.

“Od połowy ubiegłego roku widoczne były już sukcesywne wzrosty. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że w listopadzie i grudniu przewieziono więcej ładunków niż w tych samych miesiącach w 2019 r. Świadczy to o potencjale, który pomimo kryzysu nadal cechuje transport kolejowy” - dodaje szef UTK.