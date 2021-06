"Nowe połączenie pomiędzy terminalem w Kątach Wrocławskich a Chinami to kolejny krok do rozbudowy połączeń operatorskich na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. Dzięki dobrej współpracy z firmą Cargo Partner świadczymy usługi logistyczne w układzie międzynarodowym. To daje nam unikalną możliwość wpisywania się w globalne łańcuchy dostaw oraz zaliczenie do wąskiego grona firm, które mają kompetencje do realizacji tego rodzaju usług. To z kolei przekłada się na pozytywne postrzeganie przez międzynarodowych klientów i związane z tym możliwości rozwoju i ekspansji" - powiedział prezes PKP Cargo Connect Ivan Ružbacký, cytowany w komunikacie.

Pierwszy pociąg w ramach tego projektu wyjechał z terminala kontenerowego w Kątach Wrocławskich, którego właścicielem i operatorem jest Grupa Schavemaker. Przewidywany czas dostawy ładunku wyniesie od 14 do 18 dni. Stałe połączenie realizowane będzie trzy razy w tygodniu, a każdy skład będzie przewoził 42 kontenery.

Na odcinku tym PKP Cargo Connect odpowiada za obsługę celną, spedycję kolejową, koordynację oraz transport samochodowy. Z kolei Cargo Partner, drugi podmiot w tym projekcie, specjalizuje się w tworzeniu łańcuchów dostaw dla różnych gałęzi przemysłu w skali globalnej. Świadczy usługi transportu lotniczego, morskiego, lądowego, a także magazynowania, podano także.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2020 r. miała 4,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.