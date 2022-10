Podstawą do ich uruchomienia jest podpisane w czwartek porozumienie pomiędzy PKP SA i Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, które dotyczy m.in. uruchomienia mobilnych punktów rekrutacji do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Punkty mają zostać otwarte m.in. na dworcach: Warszawa Centralna, Gdynia Główna, Kraków Główny, Bydgoszcz Główna, Lublin Główny, Wrocław Główny. Jak podano, punkty mają działać od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-18:00; będą czynne do końca października.

"Porozumienie udostępni przestrzeń kolejową dla wojskowych punktów informacyjno-rekrutacyjnych" - powiedział Mamiński.

Obecny na konferencji szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, pułkownik Mirosław Bryś wyraził nadzieję, że podpisane porozumienie przyczyni się do poprawy promocji wszystkich rodzajów służby wojskowej. "To wszystko ma zwiększyć potencjał obronny naszego państwa poprzez zwiększenie liczebności służb zbrojnych" - dodał.

Jak wyjaśnił, w dworcowych punktach żołnierze będą przekazywali informacje o Wojsku Polskim i zachęcali do wstąpienia do służby wojskowej, co - według pułkownika - będzie miało istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa Polski.