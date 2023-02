Reklama

Nowe inwestycje transportowe stolica planuje przy okazji opracowanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta. Stolica nie chce poprzestać na dwóch liniach metra (druga ma być skończona za około trzy lata). W ciągu najbliższych 27 lat mają powstać jeszcze trzy trasy.

5 linii metra

Trzecia linia będzie odnogą drugiej linii i będzie prowadzić od istniejącej stacji metra Stadion Narodowy przez Grochów, Gocław a dalej pod Wisłą na Mokotów do ul. Żwirki i Wigury. Linia czwarta będzie prowadzić z północy na południe miasta - z Tarchomina przez Marymont, Żoliborz, Śródmieście, Ochotę, Służewiec do Wilanowa. Linia piąta przetnie miasto ze wschodu na zachód – z Ursusa przez Ochotę, Śródmieście, Saską Kępę na Gocławek. W planach jest też przedłużenie drugiej linii na Żerań i Marymont.

Po zrealizowaniu tych planów długość sieci metra wydłużyłaby się z obecnej długości 42 do 113 km. Liczba stacji zwiększy się do 103. Ponad 50 proc. mieszkańców stolicy będzie mieszkać w odległości do 1 km od stacji metra.

Harmonogram i finansowanie

– Jeszcze nie możemy powiedzieć dokładanie, jakie są harmonogramy budowy tych linii. Będziemy starać się o ich finansowanie. Na pewno nie mogłyby powstać bez wsparcia unijnego – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Na razie stolica ma najbardziej zaawansowane przygotowania do budowy trzeciej linii. Współfinansowanie jej realizacji niedawno zapowiedział wstępnie premier Mateusz Morawiecki. Na razie jednak nie ma konkretów w tej sprawie. Ostatnio pojawiły się jednak wątpliwości, czy trzecia linie w planowanym kształcie będzie miała odpowiednio duże obłożenie. Rafał Trzaskowski przekonuje jednak, że według prognoz wszystkie szykowane linie mają odpowiednie wskaźniki efektywności, które uzasadniają te inwestycje. Urzędnicy przyznają jednak, że linia czwarta ma o 10 – 15 proc. lepsze wskaźniki niż trzecia. Na razie nie wiadomo też, ile mogą kosztować nowe trasy metra.

Nowe linie tramwajowe

Stolica planuje też nowe linie tramwajowe m.in. na Zieloną Białołękę czy na Gocław. Na razie rozkręca się budowa torów do Wilanowa, które mają być gotowe w 2024 r.