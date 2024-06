Przetarg na budowę tunelu pod Łodzią w ramach CPK

"Przetarg na wybudowanie tunelu pod Łodzią w ramach CPK ma być ogłoszony pod koniec czerwca; najdalej we wrześniu powinni go ogłaszać" - powiedział wiceminister.

W połowie stycznia br. Centralny Port Komunikacyjny otrzymał zgodę na budowę pod centrum Łodzi ponad 4-kilometrowego odcinka dla Kolei Dużych Prędkości. W związku z inwestycją od kilku miesięcy wzmacniane są m.in. fundamenty znajdującego się na trasie Łódzkiego Domu Kultury.

Etapy kolei dużych prędkości

Budowa tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi dla Kolei Dużych Prędkości została podzielona na trzy etapy. W ramach pierwszego od września ub.r. trwają prace przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK) oraz budowie sieci elektroenergetycznej, podziemnej infrastruktury technicznej potrzebnej do zasilania podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej i przebudowie przyłączy ciepłowniczych, wodociągowych i teletechnicznych. Tę inwestycję za ponad 93 mln zł realizuje firma Keller Polska. To bezpośrednio pod ŁDK – po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna – będzie rozpoczynał się tunel.

Etap drugi to budowa komór dla tarczy zmechanizowanej TBM do drążenia tuneli: startowej - na Retkini oraz odbiorczej - w sąsiedztwie ŁDK. Kontrakt na realizację tych prac został zawarty z firmą Budimex, a jego wartość to prawie 147 mln zł. Na Retkini roboty mają rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni, a te w okolicach ŁKD ruszą po zakończeniu wzmacniania fundamentów budynku.

Tunel pod Łodzią

Tunel ma mieć 4,6 km długości i średnicę ok. 14 m. Według zapowiedzi spółki CPK będzie to największy podziemny tunel kolejowy w Polsce realizowanym metodą automatycznej TBM.

Tunel w Łodzi będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym przede wszystkim KDP. Na terenie miasta szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię zaprojektowane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlenie w kierunku Poznania i Wrocławia.

Inwestycja CPK w Łodzi jest częścią korytarza Morze Północne - Bałtyk w ramach sieci bazowej TEN-T, czyli jest elementem transeuropejskiego szlaku komunikacyjnego.

Centralny Port Komunikacyjny - kluczowy węzeł przesiadkowy

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów miałby zostać wybudowany Port Lotniczy, który w pierwszym etapie byłby w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK miałyby wejść też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwiłyby przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja miałaby umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK zaplanowano Airport City, w skład którego weszłyby m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.

Spółka CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, jest zaliczona do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Pod koniec kwietnia br. Polskie Port Lotnicze podały, że realnym terminem, kiedy CPK zacznie funkcjonować, jest 2035 r. Oceniły, że podawana przez poprzednie władze data (2028 r.) "była myśleniem życzeniowym".(PAP)

