Jak podkreślono we wtorek na konferencji prasowej, Remote Tower, czyli tzw. wieża zdalna - to technologia umożliwiająca sprawowanie kontroli ruchu lotniczego w danym porcie z innego, oddalonego nawet o kilkaset kilometrów miejsca - z wykorzystaniem zaawansowanych cyfrowych środków transmisji obrazu i dźwięku.We wtorek nowoczesny Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego odwiedził m.in. wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, wraz z prezesem spółki CPK Mikołajem Wildem oraz prezesem PAŻP Januszem Janiszewskim.Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, który uczestniczył w wydarzeniu w sposób zdalny wskazał, że „wielkie inwestycje zaczynają się od mniejszych kroków”.Jak mówił, „dzisiaj wizja Centralnego Portu Komunikacyjnego powoli staje się faktem. Obiekt w Poznaniu to pierwsza z inwestycji PAŻP w infrastrukturę na potrzeby CPK. To także miejsce w którym powstawać będą technologie wykorzystywane na wszystkich lotniskach w Polsce i, mam nadzieję, na świecie” – podkreślił.Jak tłumaczył prezes PAŻP Janusz Janiszewski, Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu to trzypoziomowy, samowystarczalny, ekologiczny kompleks zbudowany w miejscu starej wieży radarowej. Wartość inwestycji wyniosła 91,5 mln zł.„Jest to najnowocześniejszy budynek, którego podstawowym celem jest centrum zapasowe dla wszystkich operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej, oraz dla wszystkich 15 lotnisk kontrolowanych, które są obsługiwane przez służby żeglugi powietrznej PAŻP” – powiedział.Dodał, że inwestycja będzie uruchamiana operacyjnie w kilku etapach; a cały proces powinien zakończyć się w ciągu dwóch lat.„Inwestycja dzisiaj warta jest ponad 90 mln zł. Na przestrzeni najbliższych dwóch-trzech lat zaimplementujemy i wdrożymy tutaj technologie warte ponad 100 mln zł” – podkreślił.W Ośrodku Kontroli Ruchu Lotniczego na powierzchni niemal 10 tys. m kw. znajdują się m.in. dwie sale o powierzchni 1280 m kw. każda, dwie bliźniacze serwerownie - o powierzchni 570 m kw. każda, a także zaplecze socjalne przygotowane dla zespołów kontrolerów, techników i programistów, w tym 50 kapsuł snu.Wskazano, że obiekt został wyposażony w dwa niezależne zasilenia z sieci elektroenergetycznej i dodatkowo dwa agregaty prądotwórcze o mocy 1,5 MW każdy, które mogłyby zaopatrzyć w prąd średniej wielkości miasto, a do tego zabezpieczony jest systemami UPS z bateriami akumulatorów.W kompleksie znajduje się ponadto centrum gaszenia gazem specjalistycznego sprzętu kontrolerskiego, pięć pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym o mocy ok. 240 kW, w oparciu o 35 odwiertów o głębokości 200 m zapewniających ekologiczne i samowystarczalne zasilanie, a także stanowiska przygotowane do ładowania samochodów elektrycznych czy rowerownia.„Dokładnie rok temu wspólnie z Politechniką Poznańską i Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) rozpoczęliśmy projekt NaviHub. Laboratorium innowacji, które będzie miało tu swoją siedzibę, pozwoli także na dalszy rozwój systemu koordynacji lotów dronów PANSA UTM” – podkreślił Janiszewski.Inwestycja w stolicy Wielkopolski wpisuje się w plany budowy CPK, na terenie którego powstanie wieża konwencjonalna, ale technologia zdalna z wykorzystaniem nowego centrum sterowania w Poznaniu będzie wykorzystana jako rozwiązanie awaryjne.Jak przypomniano na konferencji, w ramach projektu CPK w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany – ściśle zintegrowany z koleją i drogami - Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślił, że „pozycja Polski na światowym rynku lotniczym jest coraz silniejsza”. Wskazał, że „dotyczy to nie tylko większej liczby rejsów i obsługiwanych kierunków, ale także rozwoju całego zaplecza sektora lotniczego. Cieszę się, że Poznań dzięki tej inwestycji staje się jasnym punktem na mapie lotniczych innowacji technologicznych” – powiedział.Prezes CPK Mikołaj Wild zaznaczył z kolei, że „CPK to nie tylko nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski i Europy, to też szeroka rozumiana infrastruktura realizowana w różnych miejscach kraju. I tak, jak PAŻP jest istotną częścią całego projektu CPK, tak mamy nadzieję, że rozwiązanie wypracowywane w Ośrodku Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu będą służyły nie tylko CPK, ale też wszystkim portom regionalnym w Polsce” – podkreślił.W poznańskim ośrodku powstanie centrum zapasowe dla CZRL w Warszawie, z którego pełniona będzie służba kontroli ruchu dla portów lotniczych w Polsce, a także centrum rozwoju technologii, którego zadaniem będzie tworzenie wiedzy specjalistycznej w obszarze kontroli ruchu oraz zbudowanie zaplecza wysokiej klasy specjalistów w obszarach związanych z lotnictwem i nowoczesnymi technologiami.Centrum kompetencji będzie również miejscem strategicznym, w kontekście zbierania, integracji, przetwarzania, analizowania i dystrybucji danych lotniczych dla wszystkich interesariuszy.Umowa na realizację Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego została zawarta z firmą Hochtief Polska w maju 2018 roku. Wartość inwestycji wyniosła 91,5 mln zł. Kontrakt został zrealizowany w formule zaprojektuj i wybuduj w czasie 25 miesięcy.Zlecenie objęło zaprojektowanie i budowę nowego OKRL wraz z infrastrukturą techniczną, rozbiórkę istniejących obiektów, adaptację i modernizację wieży o wysokości 24 metrów, realizację drogi dojazdowej i parkingu. (PAP)autor: Anna JowsaCPK to znacznie więcej niż lotnisko