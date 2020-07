„KLM ma kluczową znaczenie dla holenderskiej gospodarki pod względem zatrudnienia i łączności lotniczej. Kryzys uderzył szczególnie w sektor lotniczy. Ta gwarancja państwa i pożyczka państwowa w wysokości 3,4 miliarda euro zapewnią KLM płynność, której (przewoźnik) pilnie potrzebuje" - powiedziała wiceszefowa KE Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Komisja wcześniej zatwierdziła podobne pakiety m.in. dla niemieckiej Lufthansy, francuskich linii Air France, portugalskich TAP, niemieckiego Condora i skandynawskich SAS.

KLM to jedne z głównych linii lotniczych działających w Holandii. Są częścią grupy Air France-KLM i drugim co do wielkości prywatnym pracodawcą w Holandii, zatrudniającym ponad 36,6 tys. osób.

Komisja informuje, że KLM jest bardzo ważną firmą dla holenderskiej gospodarki, ponieważ zapewnia Holandii łączność z wieloma miastami w Europie, jak i poza jej granicami. "Od wybuchu pandemii koronawirusa KLM odegrał również istotną rolę w repatriacji obywateli i transporcie sprzętu medycznego" - wskazuje KE.

Unijni urzędnicy informują również, że w wyniku wprowadzenia przez Holandię i wiele krajów, do których latał KLM, ograniczeń w podróżowaniu w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, holenderski przewoźnik zanotował duże straty finansowe.

"KLM nie ma wystarczającej płynności, aby sfinansować wzrost działalności. Dlatego wsparcie ze strony państwa holenderskiego jest niezbędne do uzyskania niezbędnej płynności w tym trudnym okresie" - oceniła Komisja.

Na pakiet 3,4 mld euro składają się gwarancje państwa na pożyczki udzielone przez konsorcjum banków oraz pożyczka publiczna. Został on zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy państwa przyjętych przez Komisję w marcu br.