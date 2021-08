"To już czwarta umowa na studium wykonalności w ramach programu kolejowego CPK. To też jeden z ośmiu rozstrzygniętych przetargów na prace przygotowawcze dla planowanych tras. Podpisany dziś kontrakt dotyczy ok. 140-kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 29: Ostrołęka - Łomża - Giżycko. Jest to kluczowy fragment tzw. szprychy nr 3 zaplanowanej przez CPK na północnym wschodzie Polski" - czytamy w komunikacie.

O wyborze wykonawcy zdecydowały dwa czynniki: cena (w 70%) i doświadczenie personelu (w 30%). Na przygotowanie kluczowych trzech etapów studium wykonalności konsorcjum będzie miało 14 miesięcy. Realizacja i rozliczenie całej umowy może potrwać do 19 miesięcy, ponieważ w skład zamówienia na odcinku Ostrołęka - Łomża wchodzi także dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych.

"Łomża to dziś jedno z największych miast w naszym kraju pozbawionych dostępu do kolei pasażerskiej. Po wybudowaniu szprychy nr 3 to się zmieni, a czas przejazdu z Warszawy do Łomży wyniesie 1 godz. 15 minut. Poprzez inwestycje CPK będziemy konsekwentnie likwidować kolejne przykłady wykluczenia komunikacyjnego polskich miast, uzupełniając braki w sieci kolejowej" - skomentował wiceminister infrastruktury Marcin Horała, cytowany w materiale.

W ramach tzw. STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) powstanie analiza przebiegów planowanej linii kolejowej oraz dodatkowe specjalistyczne opracowania: techniczne, środowiskowe i ekonomiczne. Na ich podstawie spółka CPK wskaże preferowany przebieg linii (tzw. wariant inwestorski) w zakresie koniecznym do prowadzenia dalszych przygotowań.

Budowa szprychy nr 3 CPK - Warszawa - Tłuszcz - Wyszków - Ostrołęka - Łomża - Pisz - Giżycko będzie oznaczać liczne korzyści dla pasażerów. Do sieci pasażerskich połączeń dalekobieżnych włączona zostanie nie tylko Łomża, ale też Kolno i Orzysz. Pierwsze z tych miast - Łomża - czeka na pociągi pasażerskie od 1993 r. Do Orzysza - trzeciego z nich - dojeżdżają tylko pociągi towarowe od strony Ełku, przypomina CPK.

Linia zapewni skrócenie przejazdu z Warszawy: do Ostrołęki do godziny, do Łomży do 1 godz. 15 min, do Kolna - półtorej godziny, do Pisza - 1 godz. 45 min, do Orzysza do 2 godz. i do Giżycka do 2 godz. 15 min. Ponadto na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych.

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane między Ostrołęką i Łomżą mają ruszyć w 2023 r. i potrwać do końca 2027 r. Dla odcinka z Łomży do Giżycka zakładany w harmonogramie okres robót budowlanych to lata 2028-2031, podano także.