"Sierpień był drugim miesiącem z rzędu, kiedy stołeczny port obsłużył milionowego pasażera" - napisano.

"Kolejny miesiąc z milionem odprawionych pasażerów to najlepszy dowód nie tylko na to, że ruch lotniczy po przerwie spowodowanej pandemią powoli się odradza, lecz także na to, że podróż samolotem jest bezpieczna i nie przyczynia się do wzrostu zachorowań na COVID-19" - powiedział cytowany w informacji prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” Stanisław Wojtera. Dodał, że tej chwili lotnisko obsługuje około 40 tysięcy pasażerów dziennie, ale nie wiadomo jak będzie jesienią. "Zawsze sezonowość jest taka, że ten ruch opada, ale jesteśmy na to przygotowani" - wskazał.

Napisano, że wznowienie ruchu nie przyczyniło się także do problemów związanych z odbywaniem kwarantanny. Jak wynika z danych, w maju na kwarantannę skierowano 11 proc. skontrolowanych podróżnych, a w sierpniu było to już tylko 4 proc.

Zaznaczono, że na bardzo niskim poziomie utrzymuje się też odsetek wyników pozytywnych wśród osób testowanych na COVID-19. "Tylko w sierpniu na ponad 10 700 przetestowanych pasażerów wynik pozytywny uzyskano zaledwie w 26 przypadkach" - czytamy.

Podkreślono, że punkty diagnostyczne na Lotnisku Chopina są za każdym razem dokładnie dezynfekowane, a służby lotniska dokładają starań, aby nie dochodziło do spiętrzeń w czasie odprawy pasażerów. "W całym terminalu wydzielone są strefy kolejkowania wraz z informacjami o konieczności zachowywania odstępu (...), dla komfortu i bezpieczeństwa podróżnych w widocznych miejscach zostały ustawione dystrybutory z płynem dezynfekującym" - napisano. Dodano, że zgodnie z obowiązującymi przepisami we wszystkich pomieszczeniach nadal należy zasłaniać nos i usta.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Zarządza nim Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". W 2020 roku port obsłużył 5,482 mln pasażerów, co dało spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.