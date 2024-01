Rzecznik przypomniał, że Monachium to jeden z największych w Europie hubów przesiadkowych, oferujący transfer na niemal cały świat.

Wiceprezes portu lotniczego w Jasionce Bartosz Górski uważa, że 14 lotów, które będzie oferować Lufthansa, to bardzo dobra wiadomość. „Po pandemicznej przerwie niemiecki przewoźnik wrócił do nas w kwietniu 2023 roku z codziennymi lotami" - poinformował. Dodał, sprawdziły się one nie tylko w świecie biznesu, ale też wśród podróżnych udających się na egzotyczne wakacje czy na weekendowe wyjazdy.

Do południowego rejsu Lufthansa dokłada wieczorne połączenie z Niemiec o 21.50 - lądowanie w Jasionce o 23.15 i poranne z Jasionki o 6.05, a lądowanie w Monachium na 7.35. Rejsy są realizowane samolotami Bombardier CRJ-900, zabierającymi na pokład do 90 pasażerów.

Jak podkreślił, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, jeden dodatkowy rejs dziennie, który dokłada Lufthansa, generuje dużo możliwości dla pasażerów, aby dotrzeć przez Monachium do różnych zakątków świata.

„Prestiż naszego lotniska z każdym takim nowym elementem rośnie” – ocenił Ortyl. Samorząd województwa podkarpackiego jest głównym udziałowcem lotniskowej spółki.

Lufthansa jest niemieckim przewoźnikiem narodowym, pierwszym w Europie i czwartym na świecie pod względem obsługiwanych klientów. Jest też jednym z założycieli sojuszu lotniczego Star Alliance. Z lotniska w Monachium na wszystkie kontynenty lata ponad 60 linii lotniczych.