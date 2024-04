Grupa Volkswagen ogłosiła dojście do neutralności emisyjnej do 2040 r. To wyzwanie osiągnąć neutralność do 2040 r. zarówno w procesie naszej produkcji jak i łańcucha dostaw – ocenia Stefanie Hegels, prezeska Volkswagen Poznań. Podejmowane są w tym celu konkretne działania od dłuższego czasu, także w Volkswagen Poznań. - Dotychczas udało nam się w Polsce dojść do poziomu 100 proc. dostaw zielonej energii – mówiła Hegels podczas kongresu motoryzacyjnego Move.

Firma nie tylko kupuje zieloną energię z zewnątrz, ale też instaluje własne farmy fotowoltaiczne. Pracuje też nad tym, jak uzyskać ekologiczny gaz.