We wniosku o objęcie leku refundacją przedstawiono szacunki, że na atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy w Polsce choruje ok. 25 dzieci i 10-15 dorosłych.

Zmiany obejmą także inne programy lekowe. Dzieci z hemofilią A i B będą mogły korzystać z refundacji leku Elocta (efmoroctocog alfa), natomiast chorzy na raka jelita grubego będą mieli refundowany lek Vectibix (panitumumabum). Ponadto w opisie programu leczenia zaawansowanego raka jelita grubego wprowadzono dodatkowy, opcjonalny schemat dawkowania cetuksymabu. Z kolei w programach leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) m.in. zmniejszono liczbę obligatoryjnych wizyt w poradni i zwiększono elastyczność terapeutyczną przy podawaniu kolejnych dawek immunoglobulin.

Na liście aptecznej od stycznia znajdzie się Lipancrea (enzyma pancreatis), produkt będzie refundowany w leczeniu pacjentów z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki spowodowaną przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową.

Nowe środki zostały także wpisane do katalogu chemioterapii. Refundowane będą leki zawierające: kapecytabinę (dla pacjentów z rakiem dróg żółciowych), mitoxantronum (w leczeniu wznowy ostrej białaczki limfocytowej u dzieci) oraz pemetreksed (wcześniej był on już stosowany w ramach programu lekowego, dzięki przeniesieniu do katalogu chemioterapii z refundacji będzie mogło skorzystać więcej pacjentów).

Załącznikiem do listy refundacyjnej jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, który zawiera 1657 preparatów (na poprzednim wykazie znajdowało się ich 1710).

>>> Czytaj też: Jesteśmy uzależnieni od społecznościówek. Pożądamy akceptacji i poklasku