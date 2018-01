Miejsce Polski w RB ONZ to bilet do uczestnictwa w światowej polityce

Źródło: PAP

Priorytetem Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ będzie wzmacnianie prawa międzynarodowego; miejsce w Radzie to bilet do uczestnictwa w światowej polityce - mówił we wtorek szef MSZ Witold Waszczykowski przy okazji rozpoczęcia polskiego niestałego członkostwa w Radzie.