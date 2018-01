Autopart pozyskał 35,7 mln zł w ramach trzech emisji 4-letnich obligacji



Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - Autopart pozyskał 35,7 mln zł w ramach trzech emisji 4-letnich obligacji korporacyjnych, podał Upper Finance Med Consulting, który wspiera spółkę w procesie gromadzenia kapitału na prowadzenie działalności. Było to możliwe dzięki wykupie przez Autopart wszystkich obligacji pochodzących z poprzedniej emisji.

"Mielecki producent akumulatorów jest naszym klientem od wielu lat. Wspierając go w procesie gromadzenia kapitału na prowadzenie działalności, pomagamy mu realizować strategiczne cele, wśród których jest umocnienie pozycji wiodącego producenta w kraju i zdobycie coraz większych udziałów na rynku międzynarodowym. Pozyskany z emisji obligacji kapitał zostanie wykorzystany na szeroko rozumiany rozwój firm z grupy Autopart" - powiedziała partner w Grupie Upper Finance i prezes zarządu Upper Finance Med Consulting Tatiana Piechota, cytowana w komunikacie.

"W zeszłym roku spółka zrealizowała już pewien zakres przedsięwzięć inwestycyjnych pozwalających na zwiększenie mocy produkcyjnych na poszczególnych etapach procesu wytwórczego akumulatorów oraz optymalizację produkcji. Jesteśmy przekonani, że środki z emisji obligacji umożliwią dalszą planową i pełną realizację założonego na kolejne lata planu inwestycyjnego i określonej przez zarząd strategii gospodarczej" - dodała.

Działający na rynku od 1982 r. Autopart zalicza się do czołowych spółek branży motoryzacyjnej w Polsce. Zajmuje się produkcją i handlem akumulatorami, które sprzedaje do różnych krajów świata za pośrednictwem szeroko rozbudowanej sieci dystrybucji. W ofercie spółki znajduje się pełna gama akumulatorów dla samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, łodzi, motocykli, pojazdów elektrycznych, wózków golfowych oraz gromadzenia energii np. w instalacjach fotowoltaicznych. Spółka prowadzi działania o charakterze badawczo-rozwojowym, we współpracy z europejskimi jednostkami naukowymi. Są one zorientowane na rozwój produktów i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w procesie technologicznym.

Grupa Upper Finance jest niezależną firmą działającą na rynku doradztwa kapitałowego i strategicznego. Firma specjalizuje się w transakcjach kapitałowych (M&A - transakcje fuzji i przejęć) oraz pozyskiwaniu finansowania dłużnego - kredyty, emisje obligacji, leasing zwrotny nieruchomości. Grupa współpracuje z przedsiębiorstwami różnej wielkości oraz działającymi w różnych sektorach gospodarki. Upper Finance jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań oraz Polskiej Federacji Szpitali.

