Sprzedaż Polnordu wzrosła do 1 389 lokali w 2017 r., przekazania do 1 126



Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Według danych ważonych udziałem Polnord w spółkach zależnych grupa zawarła umowy sprzedaży 1 389 lokali w 2017 roku, co stanowi wzrost o ok. 35% r/r i jest najwyższym wynikiem w historii spółki, podał Polnord. W wyniku finansowym za ub.r. rok ujętych zostanie 1 126 lokali (dane ważone udziałem Polnord), co stanowi wzrost o ponad 33% w stosunku do roku poprzedniego, kiedy Polnord podpisał akty przeniesienia własności na nabywców 843 lokali.

W samym IV kwartale 2017 r. Polnord zakontraktował 355 lokali, co oznacza wzrost o ponad 47% r/r oraz utrzymanie sprzedaży na poziomie zbliżonym do rekordowego III kw., kiedy nabywców znalazły 383 mieszkania z oferty, czytamy także w komunikacie.

"Polnord w pełni korzysta z hossy, jaka wciąż panuje na rynku deweloperskim. Rok 2017, w którym spółka obchodziła 40-lecie istnienia, zapisze się na trwałe w jej kronikach dzięki nienotowanym nigdy wcześniej poziomom sprzedaży. Aktualny wynik przybliża nas do zapisanego w strategii Polnordu założonego celu sprzedaży 1500 lokali w 2019 roku. Spółka dysponuje dużym bankiem ziemi, który jest na bieżąco uzupełniany o nowe, atrakcyjnie położone działki w największych polskich aglomeracjach. Nasze działania ukierunkowane są na zapewnienie dalszego wzrostu wyników spółki nawet w obliczu prognozowanego przez ekspertów schłodzenia rynku" - powiedział prezes Dariusz Krawczyk, cytowany w materiale.

W 2017 r. Polnord ustanowił także rekord w liczbie mieszkań wprowadzonych do sprzedaży uruchamiając w ubiegłym roku projekty wzbogacające rynek o 1 650 lokali, wskazano także.

"Rekordowy wynik sprzedaży jest przede wszystkim efektem skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji spółki, w tym właściwej strategii sprzedażowej oraz dużej aktywności Grupy Polnord w przygotowywaniu nowych inwestycji. Według danych ważonych udziałem Polnord spółka od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wprowadziła na rynek 1 650 lokali, co stanowi historyczny rekord i jest zwiększeniem podaży aż o 688 lokali w stosunku do oferty wprowadzonej w roku poprzednim" - czytamy dalej.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)