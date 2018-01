Nowe klimatyzowane pojazdy o parametrach zbliżonych do jeżdżących po mieście od 2012 r. siedmiu wozów typu Twist tej samej firmy będą miały nieco zmodyfikowane nadwozie oraz m.in. internet, ekrany informacyjne i biletomaty.

Zakup tramwajów współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Umowę ws. blisko 143,8 mln zł dotacji do projektu oszacowanego na 208,1 mln zł władze województwa i miasta podpisały w październiku ub. roku. Prócz zakupu tramwajów obejmuje on remonty ponad 13 km torów.

Konkurs na projekty związane z budową i przebudową liniowej infrastruktury tramwajowej, a także zakupem taboru tramwajowego, samorząd woj. śląskiego ogłosił w lutym ub. roku. Budżet tego konkursu RPO wynosił 157,7 mln zł. Do konkursu przystąpiło MPK w Częstochowie, które zgłosiło dwa projekty: dotyczący przebudowy sześciu odcinków infrastruktury tramwajowej i zakupu tramwajów, a także – osobno – na jeszcze jeden odcinek infrastruktury.

W ogłoszonym w maju 2017 r. przetargu na zakup 10 tramwajów (z prawem opcji zakupu do pięciu kolejnych) Pesa złożyła jedyną ofertę. Częstochowska spółka poinformowała o jej wyborze pod koniec sierpnia 2017 r.

Drugi przetarg, ogłoszony w lipcu ub. roku, objął całość przewidzianych w projekcie prac infrastrukturalnych – w systemie „projektuj i buduj”. Oferty otwarto w nim 11 października. Najtańszą z trzech złożonych, opiewającą na 114,5 mln zł brutto, przygotowało konsorcjum NDI-Balzola. Do poniedziałku spółka nie poinformowała o zakończeniu tego postępowania.

Zamówienie to ujmuje m.in. większą część częstochowskich torowisk istniejących przed ukończeniem nowej linii w kierunku dzielnic Błeszno, Wrzosowiak i Raków w 2012 r. Łącznie powstało wówczas ok. 4,5 km dwutorowej linii, czyli 9 km tzw. toru pojedynczego. Obecnie cały częstochowski system tramwajowy to 14,7 km, czyli ponad 29 km toru pojedynczego.

W dofinansowanym projekcie MPK założyło wyremontowanie ok. 13,5 km toru pojedynczego wraz z siecią trakcyjną, budowę dwóch nowych tzw. podstacji trakcyjnych i przebudowę jednej istniejącej (wraz z częścią infrastruktury zasilającej), a także przebudowę dwóch pętli tramwajowych.

Prace mają objąć odcinki od pętli w dzielnicy Północ do pętli przy dworcu w Rakowie z wyłączeniem wyremontowanego odcinka w al. Niepodległości. Na śródmiejskim odcinku tej głównej linii miasta ma zostać urządzone tzw. zielone torowisko.

Drugi projekt, złożony pod kątem ew. oszczędności przetargowych osiągniętych w pierwszym projekcie i udostępnienia w ten sposób części środków w puli konkursu, zakłada wyremontowanie jeszcze jednego odcinka linii – w południowej części miasta, między Dąbiem i Kucelinem. Jego szacunkowy koszt to 64,3 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie – 44,4 mln zł.

W mieście istnieje także koncepcja dalszej rozbudowy sieci tramwajowej do dzielnicy Parkitka. W ub. roku samorząd zapowiadał przedstawienie jej wstępnej dokumentacji – niezbędnej m.in. dla starań o zewnętrzne dofinansowanie.

W woj. śląskim, poza Częstochową, funkcjonuje jeszcze jedna sieć tramwajowa, obejmująca 12 miast konurbacji katowickiej. Obsługująca ją spółka Tramwaje Śląskie prowadzi swój szacowany na ok. 885 mln zł projekt modernizacji infrastruktury pod kątem krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko. Zakłada on m.in. remonty 100 km torowisk, budowę ponad 20 km nowych linii oraz zakup 44 tramwajów.

Miejskie projekty komunikacyjne w programach obecnej perspektywy unijnej znalazły się w grupach działań dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej.

