Wypowiedź gen. Dunforda, który przybył do Brukseli na obrady Komitetu Wojskowego NATO, relacjonuje na swym portalu resort obrony USA.

Dunford oświadczył, że Rosja jest największym zagrożeniem na kontynencie europejskim i zaakcentował, że NATO podejmuje działania odstraszające, uwzględniając rosyjski program modernizacji sił zbrojnych.

Generał wskazał, że Rosja modernizuje swój potencjał nuklearny, flotę wojenną, opracowuje nowe środki prowadzenia wojny cybernetycznej i elektronicznej. Podkreślił, że w minionej dekadzie w jakimś stopniu zmodernizowane zostały całe rosyjskie siły zbrojne.

Wyraził przekonanie, że Rosja „użyje tego potencjału”. Przypomniał w tym kontekście o działaniach Rosji w Gruzji w 2008 roku oraz aneksję Krymu w 2014 roku.

Dunford podkreślił, że państwa mają prawo do samoobrony, do tego, by nie były atakowane przez inne kraje. Wskazał, że dotyczy to także sytuacji, kiedy atak jest „kombinacją niekonwencjonalnych operacji, operacji informacyjnych, cybernetycznych, przymusu ekonomicznego i wpływu politycznego”. „W dalszym ciągu jest to naruszeniem suwerenności” – zaakcentował.

Generał przypomniał reakcję NATO na aneksję Krymu, wskazując m.in. na udział sił USA. Podkreślił, że obecnie uwaga koncentruje się na zwiększeniu natowskiego potencjału odstraszania na rzecz europejskiego bezpieczeństwa oraz zaznaczył, że kierunek działań USA w Europie jest zgodny ze strategią bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu do Rosji.

>>> Czytaj też: Friedman: Polska jest wschodzącą potęgą. UE zaleje fala nacjonalizmu