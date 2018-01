Rosja: Siłuanow: wpływy do Funduszu Dobrobytu mogą wynieść do 3 proc. PKB

Źródło: PAP

Wpływy do rosyjskiego Funduszu Dobrobytu Narodowego, do którego trafiają nadwyżki z dochodów budżetu z ropy i gazu, mogą sięgnąć w tym roku do 3 proc. PKB - poinformował we wtorek minister finansów Anton Siłuanow w kuluarach trwającego w Moskwie Forum Gajdara.