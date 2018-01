Pfleiderer Group chce skupić do 3,23 mln akcji własnych po 37,5 zł: szt.



Warszawa, 19.01.2018 (ISBnews) - Pfleiderer Group chce skupić nie więcej niż 3 235 050 własnych akcji po cenie 37,5 zł zł za walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, opublikowanego przez spółkę.

Planowany harmonogram podany przez spółkę wygląda następująco:

"Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 19 stycznia 2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 2 lutego 2018 r.

Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji nabywanych: 7 lutego 2018 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia przez spółkę akcji nabywanych: 7 lutego 2018 r.".

Akcje objęte skupem w liczbie do 3 235 050 szt., stanowiące nie więcej niż 5% kapitału spółki, będą nabywane w trybie złożenia przez spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia.

"W mojej ocenie skup akcji przyniesie korzyści akcjonariuszom, umożliwiając odkupienie akcji po korzystnej cenie od rynku i zapewniając akcjonariuszom dopływ środków pieniężnych" - powiedział prezes Pfleiderer Group Tom K. Schäbinger, cytowany w komunikacie.

Pfleiderer podał, że zarząd zdecydował o przeprowadzeniu programu skupu akcji z dwóch powodów.

"Po pierwsze chodzi o zapewnienie akcjonariuszom spółki środków pieniężnych, co ma znaczenie biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, która charakteryzuje się ograniczonym napływem środków do inwestorów instytucjonalnych, a tym samym ograniczoną płynnością na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto, w związku z relatywnie niską płynnością akcji spółki, skup akcji może pozwolić akcjonariuszom odzyskać zainwestowany kapitał. Drugim powodem jest obecna cena akcji spółki, która kształtuje się na bardzo atrakcyjnych poziomach, poniżej wartości godziwej" - czytamy także.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)