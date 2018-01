"Na warszawskim parkiecie chcielibyśmy zadebiutować jeszcze w 2018 r., chociaż ostateczna decyzja w tym zakresie będzie uzależniona od warunków rynkowych. Ponadto planujemy zwiększyć udział w nowych segmentach rynku, takich jak ubezpieczenia czy energetyka, jednocześnie umacniając wiodącą pozycję na rynku komunikacyjnych należności masowych o niskich nominałach. W przyszłości nie wykluczamy również akwizycji w obszarze kontroli biletów w środkach komunikacji, które otworzyłyby nam drogę do skokowego wzrostu biznesu dzięki dostępowi do nowych portfeli wierzytelności" - powiedział Konieczny, cytowany w komunikacie.



Spółka intensyfikuje działania związane z upublicznieniem na rynku głównym GPW, przechodząc na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR), dodano.



"Portal gapowicze.pl jest publiczną formą ogłoszeń zawierających oferty kupna i sprzedaży wierzytelności z tytułu opłat za jazdę bez biletów. Przedmiotem aukcji w serwisie są długi zaciągnięte względem zakładów komunikacji miejskiej i kolejowej w całej Polsce. Ideą przedsięwzięcia jest podkreślenie wysokiej wagi usług publicznych oraz dążenie do zachowania ich wysokiego poziomu. Działanie portalu wesprze proces windykacji, tzn. wpłynie na poprawę odzysków oraz zwiększy skalę spłat z portfeli wierzytelności" - dodał Konieczny.



Aktualnie na portalu prowadzonych jest blisko 1 300 aukcji dotyczących wierzytelności w przedziale kwotowym 95-1 400 zł. Statima zakłada, że liczba aukcji będzie dynamicznie rosnąć, podano także.



Kancelaria Statima jest liderem w odzyskiwaniu należności komunikacyjnych w Polsce. Portfel klientów spółki tworzą zarówno miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, jak i firmy o ogólnopolskim zasięgu, takie jak PZU, Tauron, PKP Intercity czy Przewozy Regionalne. W 2016 r. spółka wypracowała 40,7 mln zł przychodów oraz 14,4 mln zł zysku netto.



