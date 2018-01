We wtorkowym komunikacie Agencja przypomina, że to efekt przepisów wspólnotowych. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.

ARiMR, tak jak dotychczas, będzie przesyłać rolnikom wstępnie wypełniony wniosek, tzw. wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami wersji papierowej (do 2020 r.). Należy jednak traktować go tylko informacyjnie.

Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.

Jak czytamy w komunikacie, by ułatwić rolnikom złożenie wniosków przez internet, Agencja przygotowała nową aplikację eWniosekPlus. "Jest ona przejrzystsza, prostsza i bardziej intuicyjna niż poprzednia" - napisano.

"Program ma tę zaletę, że nie tylko wychwyci pomyłki, ale również na bieżąco będzie informował o popełnionych błędach czy brakach. Prawidłowo wypełniony e-wniosek zaoszczędzi rolnikowi czasu na składanie dodatkowych wyjaśnień, dokonywanie korekt, co w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na wcześniejsza wypłatę płatności" - wskazała w komunikacie Agencja.

Dzięki aplikacji rolnik ma także dostęp do aktualnych danych referencyjnych. Rolnik będzie mógł także uzyskać mobilny dostęp do konta przy użyciu tabletu lub smartfonu.

Od 12 lutego 2018 r. na stronie internetowej ARiMR rolnicy będą mogli zapoznać się z wersją demonstracyjną aplikacji eWniosekPlus - sprawdzić, jak ten program działa i jak z niego korzystać. Pełna wersja nowej aplikacji zostanie udostępniona na stronie internetowej Agencji 15 marca 2018 r., czyli w dniu rozpoczęcia tegorocznej kampanii przyjmowana wniosków o przyznanie płatności.

Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek, mogą zalogować się na istniejące konto. W przypadku, gdy rolnik nie ma konta w aplikacji e-Wniosek, powinien je utworzyć na stronie ARiMR w zakładce eWniosekPlus. Do założenia konta wystarczy podać: numer identyfikacyjny producenta – "numer gospodarstwa", kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017, osiem ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wskazanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe.

ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w 2018 r.

Po zalogowaniu się do aplikacji można wypełnić wniosek o przyznanie płatności na rok 2018. Aplikacja automatycznie sprawdzi, czy wszystkie pola obowiązkowe we wniosku zostały wypełnione i czy poprawnie. Następnie należy wysłać wniosek i pobrać potwierdzenie.

Od 16 lutego br., po udostępnieniu wersji demonstracyjnej aplikacji eWniosekPlus, ARiMR będzie prowadzić cykl szkoleń, które przygotują pracowników ARiMR, rolników, doradców, pracowników Izb Rolniczych do korzystania z aplikacji eWniosekPlus.

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, by złożyć wniosek, będą mogli skorzystać ze stanowisk komputerowych biur powiatowych Agencji oraz pomocy jej pracowników. Po udostępnieniu pełnej wersji aplikacji na stronie internetowej od 15 marca 2018 r. ARiMR uruchomi punkty pomocy technicznej w biurach powiatowych, gdzie rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy technicznej przy wypełnianiu wniosku w aplikacji eWniosekPlus.

Planuje się również zorganizowanie dni otwartych w biurach powiatowych, w trakcie, których rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy pracowników BP. Dodatkowo na stronie internetowej ARiMR udostępnione będą filmy instruktażowe oraz wszelkiego rodzaju instrukcje obejmujące swoim zakresem całość procesu składania wniosku - począwszy od założenia konta w aplikacji eWniosekPlus po wysłanie kompletnego wniosku do ARiMR przez internet. Po pomoc rolnicy będą mogli także udać się do ODR-ów oraz Izb Rolniczych.