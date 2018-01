"22,7% badanych spotkało się z pojęciem internet rzeczy (Machine to Machine), przy czym 10,8% rozmówców korzystało z tego typu rozwiązań. Najczęściej korzystają z nich w domu (72,8%), co czwarty wykorzystuje je w pracy. Badani, którzy korzystają z usług abonamentu Internetu rzeczy, najczęściej korzystają z pakietu SMS (23,5%). Liderem wśród dostawców tego typu usług znajduje się Orange. Wskazało go 30% respondentów" - czytamy w komunikacie.



Internet of things (w skrócie IoT, po polsku: internet rzeczy), Machine2Machine (w skrócie M2M) to nowoczesne rozwiązania, które pozwalają różnym przedmiotom, takim jak m.in. telewizor, lodówka, system alarmowy czy samochód, na łączenie z siecią internet, wyjaśnił UKE.



Respondenci korzystający z rozwiązań typu machine to machine najczęściej decydowali się na usługę Smart Telewizji (59,9%). Respondenci rozważający korzystanie z tego typu rozwiązań chcieliby skorzystać z usługi inteligentnego domu (55,8%) oraz Smart Telewizora (52,8%), podano również.



"35,5% badanych spotkało się z pojęciem 'Smart Home (Inteligentny Dom)'. Jedynie niewielki odsetek (5,4%) korzysta z tego typu rozwiązań. Sprzęt z dostępem do internetu, z którego najczęściej korzystają badani, to smart TV (73,7%). Prawie połowa badanych (43,6%) jest zdania, że upowszechnienie rozwiązań Smart Home może zwiększyć komfort życia. 26,7% badanych obawia się większego narażenia na ataki hakerskie" - czytamy dalej.



Z kolei 23,4% respondentów spotkało się z pojęciem autonomicznego samochodu, 18,7% rozmówców wie, że mogłoby kupić samochód z funkcją autopilota. 8,4% respondentów udostępniłoby swoje dane wrażliwe w zamian za możliwość korzystania z autonomicznego samochodu. 30,2% badanych uznaje autonomiczne samochody za bezpieczniejsze w porównaniu z tradycyjnymi autami.



"Respondenci uważają, ze autonomiczne samochody wpłyną na życie społeczeństwa i doprowadzą do zmniejszenia liczby wypadków (23,1%) oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drogach (18,9%). 18,4% badanych nie dostrzega żadnego pozytywnego wpływu. 30,8% badanych twierdzi, że autonomiczne samochody mogą wpłynąć negatywnie na umiejętności kierowców oraz doprowadzić do wzrostu kosztów zakupu i serwisu takich pojazdów. 11,8% respondentów nie dostrzega żadnego negatywnego wpływu samochodów autonomicznych na życie społeczeństwa" - czytamy.



11,4% badanych spotkało się z pojęciem "Inteligentnych Miast (Smart City)". Podobny odsetek uważa, że Smart City może wpłynąć na wzrost kosztów codziennego życia w mieście, co wskazuje, że pozostaną one bez zmian. 39,1% badanych chciałoby, aby wprowadzone zostało inteligentne oświetlenie w mieście. Respondenci pozytywnie oceniają rozwiązania związane z rozwojem inteligentnych miast. Przede wszystkim są zadnia, że wpłynie to na wzrost bezpieczeństwa na drogach (43,3%), zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na ulicach miast (47,4%) oraz zmniejszenie korków w miastach (32,7%).



"22% badanych spotkało się wcześniej z pojęciem telemedycyny, a 4,2% korzystało z tego typu rozwiązań. Osoby, które miały styczność z rozwiązaniami telemedycyny, korzystały najczęściej z elektronicznej formy przesyłania dokumentacji medycznej (54,6%). 19,6% respondentów byłoby zainteresowanych korzystaniem z rozwiązań w zakresie telemedycyny. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią była diagnoza na odległość. Najwięcej respondentów (33,9%) obawia się awarii lub możliwości zerwania połączenia podczas zabiegu lub badania. 31,1% badanych jest zdania, że upowszechnienie telemedycyny przyniesie zmiany" - podano również.



Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15+, N=1600. Termin badania to listopad-grudzień 2017 r.