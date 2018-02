Play zbudował 697 nadajników w ub.r, planuje realizację ponad 1 tys. na ten rok



Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Play wybudował 697 nadajników brutto w 2017 roku i planuje wybudować ponad 1000 nadajników w 2018 roku, poinformował prezes Jorgen Bang-Jensen.

"Lider rynkowy powinien mieć własną, niezależną sieć i to cel naszego programu inwestycyjnego zapowiedzianego do 2020 r. W 2017 roku wybudowaliśmy 697 nadajników, 1 604 zostało ulepszonych i jeden nadajnik operuje średnio 5,4 systemów. Pokrycie populacji to aktualnie 93,5%. W tym roku planujemy zrealizować ponad 1 000 punktów. Tempo naszego roll-out jest prawdopodobnie większe od wszystkich konkurentów razem wziętych" - powiedział Bang-Jensen podczas konferencji prasowej.

Liczba nadajników w ub.r. to pierwszy etap z zaplanowanego na 3 lata procesu inwestycyjnego, dzięki któremu w 2020 roku operator będzie posiadał własną, niezależną sieć, obejmującą cały kraj.

Obecnie sieć największego w Polsce operatora liczy 5 746 nadajników, dla których wsparciem są umowy na korzystanie z roamingu krajowego zawarte z trzema pozostałymi operatorami. Zdecydowana większość nadajników (5 650) obsługuje technologię LTE.

"Dynamicznie rozszerzamy własną sieć, bo chcemy być przygotowani na coraz większe oczekiwania naszych klientów. W ciągu ostatnich kilku lat zużycie internetu na smartfonach wzrosło 40 razy i ciągle rośnie" - dodał CEO Play.

Plan ponad 1 000 nadajników w 2018 roku operator ocenia jako bardzo ambitny - szczególnie, że proces inwestycyjny w Polsce jest dużym wyzwaniem dla operatorów.

Jak podano, 75% budowanych stacji to wysokie, kilkudziesięciometrowe obiekty wieżowe. Operator inwestuje w rozwój sieci zarówno w miastach, jak i terenach wiejskich, co ma na celu zwiększenie zasięgu również w ujęciu terytorialnym, aby osiągnąć do 2020 roku poziom porównywalny z pozostałymi graczami na rynku. Zasięg Play docelowo ma obejmować 99,5% populacji naszego kraju i ponad 98% powierzchni Polski.

Sieć budowana jest głównie w oparciu o własną infrastrukturę, ale operator współpracuje w tym zakresie z innymi graczami. 590 nadajników korzysta z infrastruktury innych graczy, a w tym samym czasie Play udostępnia 290 swoich obiektów konkurentom.

Bang-Jensen zapowiedział ponadto uruchomienie Voice over LTE (VoLTE) w I półroczu 2018 r.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)