W piątek w siedzibie BGK Nieruchomości został otworzony kolejny konkurs dla studentów w ramach programu Mieszkanie plus. Tym razem studenci zaprojektują domy jednorodzinne. Przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie oferty programu Mieszkanie Plus dla małych i średnich gmin, w których dominuje budownictwo jednorodzinne. Najlepsze rozwiązania zostaną zrealizowane w postaci domów prototypowych.

Do udziału w konkursie zostały zaproszone uczelnie techniczne i instytuty naukowe, działające przy ośrodkach akademickich, które zajmują się działalnością projektową. Przed uczestnikami postawiono zadanie zaprojektowania modelowego, przyjaznego do życia domu jednorodzinnego w czterech kategoriach: dom szeregowy, dom bliźniaczy, dom wolnostojący oraz dom wolnostojący w gminach wiejskich.

Jak mówił obecny na wydarzeniu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin "Mieszkanie plus to najważniejszy program na drugą część kadencji". "Ten program ma ogromne znaczenie gospodarcze i o tym nie trzeba nikogo zapewniać, ale ma jeszcze większe znaczenie społeczne, czy cywilizacyjne" - dodał.

Ocenił, że występujący w Polsce od dziesięcioleci problem braku mieszkań, wypycha na emigrację nawet setki tysięcy młodych polskich rodzin. Wyraził nadzieję, że dzięki realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz BGK Nieruchomości tego programu, bardzo wiele młodych Polaków zdecyduje się pozostać w naszym kraju.

Dodał, że Mieszkanie plus jest "praktycznym wyrazem zrównoważonego rozwoju, jakim rząd kieruje się we wszystkich obszarach". "Ważne dla nas jest to, żeby rozwijały się nie tylko te wielkie metropolie" - dodał.

Gowin podkreślił, że konkurs dla studentów w ramach Mieszkania plus ma budować "pomost między nauką gospodarką". "Jestem przekonany, że te rozwiązania, które zostaną przyjęte do realizacji, będą spełniały najwyższe, światowe standardy" - ocenił.

Prezes BGKN Mirosław Barszcz stwierdził, że konkurs jest "na swój sposób wyjątkowy". Przypomniał, że poprzedni konkurs dla studentów - na domy wielorodzinne - był skierowany do budów w miastach. Z kolei - jak dodał - konkurs na modelowy dom jednorodzinny skierowany jest do Polski powiatowej - do małych miejscowości, ale również wsi. "Celem konkursu jest zdobycie projektów, które będą dotyczyły zabudowy szeregowej, bliźniaczej oraz domów jednorodzinnych" - dodał.

"Chcemy znaleźć nowe, ciekawe rozwiązania technologiczne i architektoniczne, z których będą mogły skorzystać nie tylko duże miasta, ale właśnie te mniejsze ośrodki, w których potrzeby mieszkaniowe są w dalszym ciągu ogromne, ale zostały trochę zapomniane przez biznes, przez deweloperów" - powiedział Barszcz.

Poinformował, że jest to pierwsza "noga" konkursu - druga będzie komercyjna, skierowana do środowisk architektonicznych.

Zaznaczył, że konkurs pomoże zbudować "ścisłe linki pomiędzy uczelniami, światem nauki, a biznesem". "Wkrótce będziemy organizować spotkanie pomiędzy firmami technologicznymi a uczelniami po to, żeby była wymiana informacji" - dodał.

Projektowane w ramach konkursu domy jednorodzinne mają być dostosowane do potrzeb rodziny w modelu 2+3. Jak tłumaczył członek zarządu BGKN Grzegorz Muszyński, chodzi o to, żeby "rodzina 5-cioosobowa mogła w sposób normalny i wygodny funkcjonować".

Muszyński powiedział, że BGKN liczy na to, iż niektóre projekty - np. te autorstwa studentów politechnik - "będą perfekcyjne i obejmą nie tylko program Mieszkanie plus, ale staną się kapitalnym produktem komercyjnym na rynku".

Jak wskazuje BGKN, zaproponowane koncepcje powinny charakteryzować nie tylko oryginalnością i atrakcyjnością rozwiązań architektonicznych, ale także elastycznością przestrzeni, która będzie dostosowywać się do zmieniających się w czasie potrzeb.

Uczestnicy konkursu, których prace zostaną uznane za najlepsze, otrzymają zaproszenie do udziału w postępowaniu z wolnej ręki na wykonanie prototypu domu na działce wybranej przez BGK Nieruchomości. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej BGK Nieruchomości. Rejestracja zgłoszeń zakończy się 9 marca br., a 14 maja poznamy zwycięzców konkursu.

Partnerem konkursu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Mieszkanie plus to rządowy program, który zakłada budowę tanich mieszkań na wynajem oraz z opcją dojścia do własności. Do tej pory w ramach jego pilotażu BGKN realizuje inwestycje m.in. w Białej Podlaskiej, Wałbrzychu, Gdyni, Warszawie, Kępnie i Katowicach. Celem tych inwestycji jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla osób słabiej uposażonych. Łącznie spółka ma w przygotowaniu około 15 tys. mieszkań, z czego ponad 1,7 tys. już powstaje. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk

edytor: Sonia Sobczyk