Mostostal Zabrze chce sprzedać Wytwórnię Konstrukcji Stalowych



Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Mostostal Zabrze podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży Wytwórni Konstrukcji Stalowych, należącej do spółki zależnej - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), poinformowała spółka.

"Decyzję tę podjęto w związku z realizacją działań prowadzonych w ramach reorganizacji grupy kapitałowej Mostostal Zabrze oraz optymalizacji jej majątku" - czytamy w komunikacie.

Głównymi składnikami zakładu przeznaczonego do sprzedaży są nieruchomości gruntowe oraz budynki (hale produkcyjne, magazyny, biurowiec i inne budynki), będące aktualnie przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z emitentem, jak i pracownicy oraz maszyny, urządzenia i inne składniki majątku trwałego stanowiącego część zasobów spółki zależnej MZRP, dodano.



"Przychody ze sprzedaży zakładu stanowiły w ostatnich 3 latach średnio ok. 3% rocznej skonsolidowanej sprzedaży grupy kapitałowej Mostostal Zabrze" - czytamy również.



Ostateczna forma sprzedaży Zakładu w Czechowicach – Dziedzicach (jako zakład, bądź jako niezależne nieruchomości) zostanie ustalona w okresie późniejszym na etapie negocjacji z potencjalnym nabywcą, dodano.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2016 r. spółka miała 792,31 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)